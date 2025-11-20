El estreno de la segunda temporada de ‘Landman’ obtiene 9,2 millones de visitas

“LandmanLa temporada 2 ha tocado petróleo, con su episodio de estreno generando 9,2 millones de visitas en sus primeros dos días de disponibilidad.

Según Paramount, esa cifra se basa en el total de minutos vistos dividido por el tiempo de ejecución total del episodio. El debut de la segunda temporada del drama de la industria petrolera se lanzó el Supremo+ el 16 de noviembre.

Paramount también dice que los 9,2 millones de visitas representan un aumento del 262% con respecto al estreno de la serie en 2024, mientras que el muestreo de la temporada 1 aumentó un 320% desde el estreno de la segunda temporada. La última cifra se basa en las vistas de la temporada 1 durante los últimos 28 días en comparación con los dos días posteriores al debut de la temporada 2.

Billy Bob Thornton encabeza el elenco de “Landman”, que también incluye a Demi Moore, Andy García, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan y Colm Feore.

El lema oficial de la temporada 2 dice: «A medida que el petróleo surge de la tierra, también lo hacen los secretos, y el punto de ruptura de Tommy Norris (Thornton) puede estar más cerca de lo que cree. Frente a la creciente presión de M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) y la sombra de sus parientes, la supervivencia en el oeste de Texas no es noble, es brutal. Y tarde o temprano algo tiene que romperse».

Taylor Sheridan cocreó la serie con Christian Wallace. Ambos son productores ejecutivos junto con David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Thornton, Geyer Kosinski, Michael Friedman y Stephen Kay. Dan Friedkin y Jason Hoch de Imperative Entertainment, y JK Nickell y Megan Creydt de Texas Monthly también son productores ejecutivos. Tommy Turtle se desempeña como coproductor ejecutivo. “Landman” es una producción de Paramount Television Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions de Sheridan.