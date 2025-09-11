El estratega de Asia occidental dice, "Nosotros reconoció la importancia de esta cumbre SCO"







Waiel Awwad, estratega y periodista de Asia occidental, dijo que Estados Unidos vio el resultado del Organización de cooperación de Shanghai (SCO) Cumbre en contra de su hegemonía, y Estados Unidos reconoció su importancia.

Awwad, mientras hablaba con Ani, dijo que El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Por lo tanto, buscó su conveniencia e impuso aranceles del 50 por ciento a la India.

«Por lo tanto, Estados Unidos, bajo una tremenda presión del presidente Trump, podría haber encontrado esta declaración solo para decir que debido al desarrollo y porque el resultado de esta cumbre está en contra y muchos lo ven en contra de la hegemonía de los Estados Unidos», dijo.

Awwad dijo que los aranceles eran una excusa incluso cuando India estaba en la mesa de negociaciones con los Estados Unidos.

«So to blame India for the tariff is not an excuse, especially at the time when India was negotiating with the United States, they were a commercial delegation between India and the United States and they were discussing the matter of solving the bilateral issues and the tariffs and the balance of trade. But he found it much better for him that he can go in his own style of imposing 25 per cent on India and increasing another 25 per cent on India because he felt that this is the only way of bringing India Abajo «, dijo.

Además, dijo que los líderes de la Troika-India, China y Rusia están decididos a desempeñar un papel muy importante en el nuevo orden mundial.

«Bueno, no hay duda de que Estados Unidos reconoció la importancia de esta reunión histórica que tuvo lugar en Tianjin y la reunión de los líderes comerciales, Troika-India, Porcelanay Rusia, y eso también da una indicación clara de que estos líderes están muy decididos a desempeñar un papel importante en el nuevo orden mundial «, dijo.

Awwad dijo que India se mantuvo firme e incluso Trump está bajo presión de su lado doméstico.

«Y creo que India se mantuvo firme y no hay mucho que puedas comprometer esto. Esto es solo un lavado de ojos lo que ha estado diciendo porque India quería resolver el problema, quería resolver ambicalmente que perder Estados Unidos. Pero aquí tienes que ir, un presidente que lleva a cabo su propia política exterior, ha sido criticado por dentro. Y creo que hay mucha presión doméstica contra él y nadie tomará su palabra», dijo. Dijo.

Awwad dijo que los diplomáticos indios son hábiles para negociar con los Estados Unidos.

«Mira, siempre hay maniobras en la diplomacia. En relación entre las naciones, siempre puede maniobrar diplomáticamente y puedes llegar a una solución, a una solución amigable. Y creo que los diplomáticos indios son hábiles para hacer esto con los estadounidenses», dijo.

Además, dijo que ambos países están bajo una tremenda presión para llegar a un acuerdo.

«Estoy seguro de que habrá algún tipo de acuerdo con Estados Unidos para no perder la cara con India porque India es un país democrático y el primer ministro bajo tremenda presión internamente para entregar a su propio público. Por lo tanto, para darle a los Estados Unidos el apalancamiento y entrar en la seguridad de la India, la seguridad alimentaria, y eso es muy difícil para la India para que la India sea.

Awwad también dijo que la Cumbre SCO es importante, que puede surgir como un nuevo sistema bancario del mundo, ya que los países miembros ya no confiarán en el FMI.

«Dicho esto, diría que también el resultado de la cumbre es muy, muy importante. Creo que lo que preocupa el mundo es la conversación de un nuevo banco y el nuevo sistema bancario que es un banco en desarrollo que también agregará músculos a los países miembros que ya no solo dependerá en el IMF y el Banco Mundial de préstamos que generalmente se adjunta a muchas condiciones», dijo.

Awwad agregó que los condados de SCO pueden apoyar el desarrollo de infraestructura en los países de los demás sin causar disturbios sociales.

«Aquí hay países que están dispuestos a apoyar el desarrollo y la infraestructura de una manera muy pacífica sin crear un malestar social en ninguno de estos países. Creo que lo que hemos visto ahora es un acuerdo preliminar y es muy ambicioso.

La Cumbre SCO tuvo lugar el 31 de agosto al 1 de septiembre. Describiendo la visita como «productiva» en una publicación sobre X, el primer ministro Modi dijo que enfatizó la posición de la India en temas globales clave durante sus compromisos.

Concluyendo una visita productiva a China, donde asistí a la Cumbre SCO e interactué con varios líderes mundiales. También enfatizó la posición de la India en temas globales clave. Agradecido al presidente Xi Jinping, el gobierno chino y la gente para la exitosa organización de esto … – Narendra Modi (@Narendramodi) 1 de septiembre de 2025

En la cumbre de la OCS, Maneras de PM Escribió en X, «concluyendo una visita productiva a China, donde asistí a la SCO Summit e interactué con varios líderes mundiales. También enfaticé que la India se encuentra en temas globales clave. Agradecido al presidente Xi Jinping, el gobierno chino y las personas para la exitosa organización de esta cumbre».

