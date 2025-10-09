El estilista Jawed Habib y su hijo acusados ​​en un caso de fraude de 7 millones de rupias







peluquero Habib con mandíbula y su hijo Anos Habib han sido acusados ​​de 23 casos de fraude por supuestamente estafar 7 millones de rupias a la gente a través de un plan de inversión, dijo la policía el miércoles. El superintendente de policía Krishna Kumar Vishnoi dijo que los dos ejecutaron un plan bajo la bandera de FLC Company, prometiendo a los inversores rendimientos anuales del 50 al 70 por ciento en la compra de Bitcoin.

«Tomaron alrededor de 5 a 7 rupias lakh de cada inversor, alegando que produciría altos rendimientos, pero incluso después de dos años y medio, ninguno de los inversores recibió su dinero», dijo Vishnoi. Hasta ahora, los investigadores han identificado a 38 personas que fueron defraudadas mediante el plan.

«Se han presentado veintitrés FIR contra Javed Habib, su hijo Anos Habib y su socio Saiful. estafa «Parece haber sido operado como una pandilla organizada», dijo Vishnoi. La policía ha emitido un aviso de vigilancia contra el dúo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente