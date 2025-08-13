El estilista de ‘Friends’ lanza la línea de cabello: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Chris McMillan, el estilista de celebridades cuyo nombre está siempre vinculado a uno de los cortes de cabello más reconocibles de la televisión, está entrando en el pasillo de belleza con el debut de su primera línea de cabello homónimo. La colección ya está disponible en Sephora.com y llegando a las tiendas Sephora en todo el país el 18 de agosto.

McMillan, el hombre detrás Jennifer Aniston«Rachel Cut» en «Amigos«, Ha pasado décadas dando forma a la alfombra roja y los momentos de belleza en pantalla, desde su trabajo con estrellas como Kim Kardashian y Miley Cyrus hasta su influencia en los años 90 y principios de los años 2000.

El lanzamiento incluye siete productos principales, cada uno con el objetivo de abordar una necesidad de estilo diferente mientras se conoce al alto y pulido, los clientes de McMillan son conocidos. Entre los más destacados: el Spray de secado liso vidrioso ($ 36), una niebla de preparación que protege el calor que reduce el tiempo seco y la humedad de la humedad; el Major laca para el cabello ($ 36), una fórmula superfina y edificable con un acabado alto; y el Spray de textura seca ($ 38), que combina un spray de textura con una fórmula que extendía el estilo para el volumen instantáneo en todos los tipos de cabello. También hay un versátil Bálsamo de estilo ($ 38) para dar forma, definir o domesticar el frizz; La varita ($ 22), un domador portátil de volante; un reinventado Gel ($ 38) ofreciendo una fuerte retención sin residuos; y un aireado, que aumenta el volumen Mousse ($ 36).

La decisión de McMillan de lanzar una marca homónima marca un momento de círculo completo para el estilista, que saltó a la fama en un momento en que los peinados de televisión podrían convertirse en fenómenos culturales durante la noche. Su creación de «The Rachel» a mediados de los 90 no solo ayudó a definir la persona en pantalla de Aniston, sino que también se convirtió en uno de los recortes más solicitados en la historia del salón, influyendo en una década entera de las tendencias del cabello de las mujeres. Ese tipo de poder de permanencia es raro en la industria de la belleza, y la carrera duradera de McMillan, reforzada por el trabajo editorial de alto perfil y una lista de clientes de celebridades leales, le da credibilidad a los productos con información privilegiada y consumidores de belleza.

Para los fanáticos que han admirado durante mucho tiempo su trabajo en la pantalla y en la alfombra roja, la línea ofrece la oportunidad de traer un pedazo de la casa polaca de Hollywood de McMillan, no se requiere ningún escenario de comedia.

