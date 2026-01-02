El Estado está presente para mantener segura a Papúa, las atrocidades de la OPM se consideran una amenaza real para la humanidad

Aterrador, VIVO – Esfuerzos para mantener la estabilidad de la seguridad en Papuasia seguir maximizándose en medio de la dinámica existente. Presencia de oficiales TNI y se considera que la Policía Nacional de la región de Papua ha contribuido a crear una atmósfera más propicia para que la gente pueda llevar a cabo sus actividades diarias con mayor tranquilidad, aunque todavía se enfrentan problemas de seguridad.

Un enfoque humanista e integrado con los líderes comunitarios y el gobierno local es un elemento importante para crear una sensación de seguridad y orden social. Este enfoque se considera eficaz para generar confianza y fortalecer la resiliencia social de la comunidad.

«El TNI está presente en Papúa como fuerzas de paz. Hacemos hincapié en que cada soldado priorice un enfoque humanista, respete las costumbres y la cultura locales y establezca una buena comunicación con la comunidad. La paz sólo puede lograrse si se continúa manteniendo la confianza entre el TNI y el pueblo», dijo el comandante del Comando de Operaciones Habema, mayor general del TNI Lucky Avianto en una declaración escrita, el viernes 2 de enero de 2025.

Añadió que la estabilidad de la seguridad en Papúa es el resultado del trabajo conjunto de todas las partes interesadas.

«La estabilidad de la seguridad en Papúa no puede lograrse unilateralmente, sino a través de una fuerte sinergia entre las fuerzas de seguridad, el gobierno regional y la comunidad. Esta colaboración es una base importante para apoyar las actividades fluidas de los ciudadanos y acelerar el desarrollo en Papúa», dijo.

En medio de estos esfuerzos, las fuerzas de seguridad resaltaron la violencia aún masiva que se está cometiendo. OPM. El inspector general jefe de la policía de Papúa, Patrige Renwarin, señaló que a lo largo de 2025, 94 personas morirán como resultado de las acciones de la OPM en 104 casos de violencia ocurridos en la jurisdicción de la policía de Papúa.

«KKB [OPM] «Sigue siendo una amenaza para la seguridad en el territorio de Papúa y asusta a los residentes», afirmó.

Las víctimas que murieron fueron nueve miembros del TNI, seis miembros de la Polri, 64 civiles y 15 miembros de la OPM. Además, 120 personas resultaron heridas como consecuencia de la violencia.

Las atrocidades de la OPM contra oficiales y civiles se consideran una grave amenaza a la humanidad y la unidad nacional. El jefe de policía de Papúa enfatizó que el manejo de la OPM requiere el papel activo de todos los elementos regionales.

«Se espera que todas las partes desempeñen un papel activo en el apoyo al enfoque humanista adoptado por la Policía Nacional, por lo que se espera que la presencia del gobierno regional, del DPRD y de figuras cree una situación más segura y propicia», dijo.