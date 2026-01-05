¡El Estado está presente en la vida de las personas!

Jacarta – Azis Subekti, miembro de la Comisión II de la facción Gerindra de la RPD de RI, destacó que el gobierno del presidente Prabowo Subianto está dando grandes pasos. Uno de los objetivos es perseguir la aceleración. Indonesia.

«Si se lee en un marco más completo, este paso refleja en realidad una elección política consciente de aumentar la capacidad del motor. país para perseguir la aceleración», dijo Azis en su declaración escrita, el martes 6 de enero de 2026.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, con las filas de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco.

Añadió que el liderazgo del Presidente Prabowo estaba llevando a Indonesia en una dirección más avanzada. Se considera que Prabowo está fortaleciendo la fuerza impulsora sectorial capaz de cerrar la brecha y asegurar el impulso demográfico.

Se evalúa gobierno está mejorando la postura de la APBN para cubrir las fugas en el gasto estatal. Un ejemplo es el control del sector minero, las áreas forestales y las transferencias a las regiones.

«Las transferencias a las regiones incluso se redujeron temporalmente, lo que es una política impopular, pero demuestra que la disciplina fiscal es la base. Al mismo tiempo, se hace hincapié en la orientación de las inversiones hacia la transformación de los recursos naturales, para que el valor añadido y el empleo no sigan fluyendo hacia el exterior. Los activos de las empresas estatales se están consolidando para fortalecer el apalancamiento de la economía nacional», afirmó.

Aparte de eso, el gobierno también destina el dinero de la gente a crear diversos tipos de programas que la gente volverá a sentir. Uno de ellos es el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) para la Cooperativa Aldea Roja y Blanca.

«Este es un esfuerzo para hacer del desarrollo una experiencia cotidiana para los residentes, no sólo un informe macroeconómico», dijo Azis.

Por otro lado, Azis es consciente de que el gobierno de Indonesia tiene desafíos para convertirse en un país desarrollado. Sin embargo, se espera que estos desafíos puedan armonizarse con todo el aparato regional.

Por lo tanto, continuó, la política de simplificación burocrática y estructuración de las instituciones gubernamentales regionales no debe entenderse únicamente como eficiencia administrativa o ahorro presupuestario.

«Más importante aún, los acuerdos institucionales deben orientarse hacia los servicios públicos. Una burocracia simple, definida y de fácil acceso no se trata sólo de la conveniencia de los ciudadanos, sino de la legitimidad del Estado. Cuando los servicios son complicados, crece la desconfianza. Cuando los servicios son simples y justos, la confianza se convierte en capital social para el desarrollo», afirmó Azis.

Azis garantiza que el Estado esté presente en la vida de las personas, tanto desde el punto de vista económico como de los servicios públicos.