El estado del Monte Semeru ha aumentado para alertar después de la erupción, se pide al público que esté consciente del potencial de inundaciones de lava.

Bandung, VIVA – Agencia Geológica El Ministerio de Energía y Recursos Minerales aumenta estado de actividad Monte Semeru en la frontera de Lumajang y Malang Regencies, Java Oriental, se ha convertido en Nivel IV (Precaución), a partir del miércoles a las 17.00 WIB.

Lea también: ¡El monte Semeru entra en erupción! Lanza nubes calientes hasta 7 km



El jefe de la Agencia Geológica, Muhammad Wafid, en una declaración en Bandung el miércoles, dijo que el aumento del estado se realizó después de que los resultados del monitoreo visual e instrumental mostraran que la actividad volcánica aún era alta e inestable.

«El nivel de actividad del Monte Semeru aumentó del nivel III (Alerta) al Nivel IV (Awas) a las 17.00 am», dijo Wafid.

Lea también: Adolescente de Bandung sospechoso de ser víctima de trata de personas, se le ofreció selección para ingresar al PSMS Medan, cuando fue llevado a Camboya





El monte Semeru hizo erupción con la erupción más alta a 800 metros sobre la cima

La Agencia Geológica recomienda al público, escaladores y turistas no realizar actividades en un radio de ocho kilómetros desde el cráter montañoso y en el sector oeste a noreste hasta a 20 kilómetros del centro. erupción.

Lea también: Impactante confesión de Reni Rahmawati, víctima de la ‘novia del orden’ en China tras ser devuelta a Indonesia



Además, se pide a la población que sea consciente de la posibilidad de que se produzcan inundaciones de lava si se producen fuertes lluvias, especialmente en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan, a una distancia de hasta ocho kilómetros del pico de la erupción.

«Más allá de esta distancia, la gente no realiza actividades dentro de los 500 metros de Besuk Kobokan porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 13 kilómetros desde la cima», dijo.

También aconsejó a los residentes afectados por la propagación de cenizas volcánicas que utilicen mascarillas o se cubran la nariz y la boca para evitar problemas respiratorios.

Anteriormente, el monte Semeru, que tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar (msnm), experimentó una erupción acompañada de nubes calientes que se desplazaban a 7 kilómetros de la cima el miércoles por la tarde.

«La erupción en forma de nubes calientes aún está en curso, la distancia de deslizamiento ha alcanzado los 7 km desde el pico, y la erupción aún estaba en curso cuando se hizo el informe», dijo el oficial del puesto de observación del monte Semeru, Mukdas Sofian, en un informe escrito recibido en Lumajang.

Según él, la erupción del monte Semeru se produjo a las 16:00 horas y se observó que la altura de la columna de erupción era de unos 2.000 metros sobre el pico o 5.676 metros sobre el nivel del mar.

«Se observó que la columna de ceniza era de color gris con una intensidad espesa hacia el norte y noroeste. Cuando se hizo el informe, la erupción aún estaba en curso», dijo. (Hormiga)