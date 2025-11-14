El estado del caso pasa a ser investigado: ¿DJ Panda se convertirá en sospechoso?

VIVA – Casos de presuntos actos delictivos que involucran DJ Panda entrando ahora en una nueva etapa. Luego de pasar por el proceso de investigación durante varios meses, este caso finalmente pasó oficialmente a la etapa de investigación. Este paso indica que la policía ha encontrado al menos dos pruebas suficientes para sospechar de un delito.

Con este desarrollo, muchos se preguntan: ¿DJ Panda está a solo un paso de ser nombrado sospechoso? En la última rueda de prensa, el equipo jurídico Erika CarlinaMohammad Faisal, Achmad Cholifah Alami y Gunawan brindaron una explicación sobre el estatus legal y el proceso de Justicia Restaurativa (RJ) que está siguiendo su partido. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

DJ Panda. Foto : Instagram @djpanda_official.

Mohammad Faisal explicó detalladamente la cronología del informe hasta el estado actual del caso. Destacó que el informe fue realizado el 19 de julio de 2025, y desde el 30 de septiembre el caso entró en investigación.

«Esto significa que los investigadores aquí tienen dos pruebas que son suficientes para encontrar un presunto incidente criminal», explicó a los equipos de medios en Yakarta el viernes 14 de noviembre.

Los artículos impuestos son bastante pesados, a saber, el artículo 335 en relación con el artículo 28, párrafo 2, en relación con el artículo 45A, párrafo 2 de la Ley ITE y el artículo 65, párrafo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales. Algunos de estos artículos conllevan sanciones penales de más de cinco años.

Faisal también destacó que el proceso de RJ no se desarrolló sin problemas. La primera mediación fue declarada estancada porque el denunciado no había presentado una propuesta de paz. No fue hasta la segunda reunión que presentaron un borrador oficial. En tanto, sobre la supuesta existencia de términos de paz por parte de Erika, el abogado lo negó.

«Por parte de Erika, no se trata en absoluto de condiciones subjetivas», afirmó.

El abogado también explicó que el proceso legal aún estaba en curso junto con los esfuerzos de RJ. Si no se llega a un acuerdo, el investigador continuará con el procedimiento normal.

«El proceso judicial continuará, a menos que solicitemos la suspensión del caso», subrayó.

En cuanto a si la determinación del sospechoso fue discutida dentro de los investigadores internos, Faisal confirmó que el proceso no ha llegado tan lejos.

«Los investigadores todavía están en la etapa de investigación, aún no han llegado a un título del caso para determinar las tres letras, TSK», dijo nuevamente.