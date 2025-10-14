El Estado debe estar presente para garantizar la seguridad de Santri

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión V de la RPD de la facción del Partido Despertar Nacional (PKB), Syaiful Huda, apoya las medidas del gobierno para organizar y estandarizar infraestructura edificio internado en Indonesia. Esto sigue a la tragedia del colapso de la mezquita en el internado islámico Al-Khoziny, Sidoarjo, Java Oriental, en el que murieron más de 60 estudiantes.

“Ya no podemos permitir desarrollo La infraestructura de los internados islámicos funciona sin normas adecuadas de idoneidad y seguridad. «El Estado debe estar presente para garantizar la seguridad y el confort de los estudiantes que viven durante largos períodos en entornos de internados islámicos», afirmó Huda en su declaración del martes 14 de octubre de 2025.

Huda considera que el desarrollo de la infraestructura de los internados islámicos tiende a dejarse enteramente en manos de la iniciativa comunitaria. El gobierno, dijo, aún no cuenta con un mecanismo firme para garantizar que cada desarrollo cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad de la construcción.

«Hasta ahora, muchos internados islámicos se han creado de forma independiente. Dependen de las capacidades financieras de sus cuidadores y de las donaciones de la comunidad. Aquí es donde el Estado debe estar presente», subrayó.

El político del PKB añadió que en el caso de los internados islámicos que se han establecido desde hace mucho tiempo y que han demostrado hacer una contribución importante a la educación nacional, el Estado tiene la responsabilidad moral de ayudar a proporcionar una infraestructura adecuada y segura.

«Los internados islámicos son pilares de la educación que han producido millones de graduados de calidad. Por lo tanto, es apropiado que el Estado intervenga para garantizar que su entorno de aprendizaje cumpla con los estándares de seguridad», dijo.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

Además, Huda apreció las medidas adoptadas por el presidente Prabowo Subianto al asignar al ministro coordinador para el empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar, la tarea de organizar el desarrollo de la infraestructura de los internados islámicos en el país.

Según él, este paso muestra la seriedad del gobierno en prestar atención a la calidad de las instalaciones de educación religiosa en Indonesia.

En cuanto a la reconstrucción del internado islámico Al-Khoziny, Huda pidió al gobierno que proporcione inmediatamente ayuda real. «Este internado islámico tiene cientos de años y produce muchos excelentes graduados en los campos religioso y general. El Estado está obligado a ayudar a garantizar la continuidad de la educación en Al-Khoziny», afirmó Huda.

Enfatizó que aún se debe respetar el proceso legal que está llevando a cabo la Policía Regional de Java Oriental sobre la presunta negligencia en este incidente. Sin embargo, pidió que los esfuerzos de aplicación de la ley no obstaculicen el proceso de restauración y reconstrucción de las instalaciones educativas.