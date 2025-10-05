El estado debe ayudar a los agricultores, no a quitarse: Sharad Pawar







Jefe del Partido del Congreso Nacionalista (NCP-SP) Sharad Pawar El domingo, criticó fuertemente el movimiento del gobierno de Maharashtra para imponer un impuesto de Rs 10 por tonelada de caña de azúcar en los molinos para el Fondo de Ayuda del Ministro Principal (CM) y Rs 5 por tonelada por ayuda a los agricultores afectados por inundaciones.

Llamó a la decisión «completamente incorrecta» y dijo que debería ser reconsiderado.

Sharad Pawar dijo que los agricultores de todo el estado han sufrido grandes pérdidas debido a fuertes lluvias.

«El gobierno estatal debería ayudar a los agricultores que han sufrido pérdidas, pero en cambio, se ha tomado una decisión para recuperar los fondos de los productores de caña de azúcar para el Fondo de Ayuda del Ministro Principal. Esto está completamente mal. El Ministro Principal debería reconsiderar esta decisión», dijo Sharad Pawar, según el ANI.

Hizo hincapié en la necesidad de una evaluación adecuada del daño e instó al gobierno para apoyar a los agricultores en lugar de recaudar dinero de ellos.

Pawar dijo: «Los agricultores y los cultivos han sufrido pérdidas significativas debido a la lluvia excesiva … según los datos del Vasantdada Sugar Institute, los cultivos de caña de azúcar han sido severamente dañados en muchas áreas de Marathwada y Western Maharashtra. Una evaluación detallada de este daño es necesario. Mañana, en el 12 °, se celebrará una reunión de un gobierno de gobierno, lo que incluirá todo el estado de la evaluación en el estado en el estado que se espera que el estado de estado sea el estado de estado. agricultores «, informó el ANI.

Mientras tanto, el primer ministro de Maharashtra Convertirse en fadnavis Defendió la decisión del gobierno estatal de imponer un impuesto a las fábricas de azúcar, afirmando que la contribución provendrá de las ganancias del molino y no de las ganancias de los agricultores, informó el PTI.

En vista de las fuertes lluvias y las pérdidas relacionadas con las inundaciones en partes del estado, el gobierno anunció la semana pasada que impondría un impuesto de 10 rupias por tonelada de caña de azúcar en los molinos para el fondo de ayuda del Ministro Principal (CM) y 5 Rs por tonelada por asistencia a los agricultores afectados por inundaciones.

Los líderes de la oposición, sin embargo, han alegado que la decisión afectará negativamente a los agricultores.

Hablando en un evento en una fábrica de azúcar, CM Fadnavis dijo: «Hay alrededor de 200 molinos en el estado. Un molino puede tener que contribuir alrededor de Rs 25 lakh al CMRF. agricultores«Según el PTI.

