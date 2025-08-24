El estado de un equipo promocional, Bojan Hodak considera el equipo peligroso de PSIM

Banţul, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung Bojan Hodak mencionar Psim yogyakarta Potencialmente, lo que dificulta su equipo cuando ambos equipos se reunieron en la tercera semana Súper liga En el estadio Sultan Agung, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025 a las 15.30 WIB.

Citado del sitio web oficial del club el viernes, Bojan dijo que a pesar del estado de un equipo promocional, Psim Yogyakarta estaba habitado por jugadores experimentados.

«Reclutaron a varios jugadores experimentados como Ze Valente, (Nermin) Haljeta y (Pulga) Vidal. Entonces, tienen muchos buenos jugadores. Si se les da espacio, pueden ser muy peligrosos», dijo Bojan.

El entrenador croata agregó, Psim Yogyakarta tuvo un historial positivo cuando era anfitrión y hasta ahora Laskar Mataram estaba invicto.

Según Bojan, Marc Klok y sus colegas deben vigilar realmente las notas para que puedan obtener resultados positivos para ser traídos a Bandung.

«Creo que son bastante buenos, peligrosos en casa. Tienen buenos resultados. Creo que tendrán confianza. Entonces, también debemos centrarnos en otras cosas e intentar obtener resultados positivos de ello», dijo Bojan.

Persib Bandung ahora lleva una misión de ascenso después de que la semana anterior debe estar dispuesta a aceptar la derrota 1-2 al visitar la sede de Persijap Jepara.

Como resultado de esta derrota, Persib Bandung todavía está atrapado en el noveno rango de la clasificación de la Super League 2025/2026 con tres puntos de dos partidos.

Además, Persib Bandung también atacó la victoria inaugural cuando se zambulló los juegos porque hasta ahora solo obtuvieron los resultados perfectos al entretener a Semen Padang en la primera semana. (Hormiga)