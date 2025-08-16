El estado de Terry McLaurin cambia después de que los comandantes OC hable

Kliff Kingsbury es el primero en parpadear en medio del enfrentamiento del contrato en curso entre Terry McLaurin y el Comandantes de Washington. El coordinador ofensivo quiere que su receptor estrella en el campo regrese, y la última actualización puede darle esperanza.

Kingsbury dijo a los periodistas el viernes 15 de agosto: «Creo que estamos en ese punto en el que necesitamos comenzar a conseguir a esos tipos, cuándo están disponibles, allí y Jelling para ver dónde estamos como una ofensiva». Según Mike Garafolo de NFL Network.

#Commanders OC Kliff Kingsbury, preguntó sobre WR Terry McLaurin varias veces, dice que el trabajo en el campo debe ocurrir pronto. «Creo que estamos en ese punto en el lugar donde necesitamos comenzar a conseguir a esos tipos, cuando están disponibles, y gajajas para ver dónde estamos como ofensivos». – Mike Sustance (@Mikegarflohle) 15 de agosto de 2025

Hay más que una corriente subterránea de frustración dentro de esos comentarios. Kingsbury esencialmente ha dicho a los comandantes que es hora de que se resolviera cualquier disputa entre McLaurin y la oficina principal.

Todavía no estamos allí, pero McLaurin’s apoderarse de un nuevo contrato puede terminar después de que los comandantes lo sacaron de la lista de cachorros el sábado 16 de agosto, por Adam Schefter de ESPNquien informó que la medida no está relacionada con las negociaciones «.

Los comandantes están moviendo WR Terry McLaurin de la lista física de no poder realizar hoy. El movimiento es el siguiente paso en su progresión, pero no relacionados con las negociaciones. pic.twitter.com/yhfcghl8va – Adam Scha después (@adamscha después) 16 de agosto de 2025

El afán de Kingsbury por las negociaciones para aumentar es comprensible cuando los comandantes abren la temporada 2025 de la NFL en casa contra los rivales de NFC East el Gigantes de Nueva York en Domingo 7 de septiembre. Está a poco más de tres semanas de distancia, y McLaurin todavía no ha participado en la práctica que ingresa a Year 2 dentro del sistema de Kingsbury.

Es un dilema complicado porque gran parte de lo que Kingsbury llamó la temporada pasada dependía de la capacidad de McLaurin para abrirse profundamente. El jugador de juego conoce el mariscal de campo de segundo año Jayden Daniels Es poco probable que dé el siguiente paso en su desarrollo sin una amenaza vertical creíble entre sus jugadores de habilidades.

La preocupación de Kliff Kingsbury expone el riesgo de los comandantes

Permanecer firme en su valoración de McLaurin es un riesgo para el gerente general Adam Peters y los comandantes. Peters está dispuesto a correr el riesgo, pero sus consideraciones no son las mismas que las de Kingsbury.

Este último sigue preocupado por la mejor manera de maximizar los talentos de Daniels. McLaurin tiene un papel clave que desempeñar después de publicar su quinta campaña consecutiva de 1,000 yardas La temporada pasada, junto con 13 capturas de touchdown de su carrera.

Daniels sabía que podía mirar el camino de McLaurin en tiempos de problemas y aún así encontrar una gran jugada. Como cuando la pareja se conectó para esta ganancia de 35 yardas para vencer la presión sobre el 3er y 8 contra el Tampa Bay Buccaneers En los playoffs.

Actualmente no hay otro receptor a la disposición de Kingsbury que pueda hacer este tipo de juego. En cambio, tiene una plétora de especialistas dinámicos y después de la captura que prosperan debajo, como All-Pro Deebo Samuel y selección de cuarta ronda del draft de la NFL de 2025 Lane Jaylin.

Kingsbury es consciente del problema, diciendo: «Cuando no tienes tus dos receptores externos superiores proyectados o tus dos piezas interiores proyectadas en Guard, no te dará realmente la oportunidad de gelificar o realmente construir esa relación hasta que tengas a todos los demás en el césped». por nicki jhabvala de la atlética.

El problema es obvio, pero la solución no tanto.

Terry McLaurin esperando una solución rápida

Entrando en su temporada de 30 años ha debilitado la posición de McLaurin en la mesa de negociaciones, pero las cosas no necesitan ser complicadas. No cuando los comandantes podían entregarle un New Deal por valor de $ 60 millones y a la par con lo que el Pittsburgh Steelers pagado Dk metcalf.

Peters no ha hecho esa concesión hasta ahora, pero se está acercando a tener que encontrar una manera de Haz que el dinero se suma. Los comandantes necesitan su receptor más difícil y consistente, el único jugador capaz de quitar la parte superior de las defensas en un instante.

Kingsbury sabe que los equipos apretarán los lanzamientos rápidos y cortos que ayudaron a Daniels a tomar la liga por asalto como novato. El desafío de este año implicará asumir los lanzamientos difíciles para explotar las rutas de mayor desarrollo.

Contando con el anterior Dallas Cowboys dúo Noé Brown y Michael Gallup Mantenerse saludable no es ningún tipo de plan. Kingsbury querrá que el juego McLaurin esté listo para la Semana 1.