El estado de Mississippi tiene ‘gran urgencia’ antes del número 6 de Texas A&M

Es hora de enjuagar y repetir para Estado de MississippiLo que se quedó corto en tiempo extra contra un oponente de la SEC clasificado frente a más de 100,000 fanáticos en la carretera el 27 de septiembre.

Los Bulldogs (4-1) cayeron por primera vez el fin de semana pasado contra un escuadrón de Tennessee No. 15 que se mantuvo en una victoria de 41-34 en tiempo extra con 101,915 asientos del estadio de Neyland. Ahora, MSU puede tomar esas lecciones y enfrentar otro poder de la SEC clasificado, No. 6 Texas A&M (4-0), el sábado en 102,733 asientos Kyle Field. Los Bulldogs ya tienen una notable victoria esta temporada sobre el No. 25 de Arizona State (4-1), un equipo de playoffs de la temporada pasada.

«No importa lo que suceda el sábado en el lado derecho o en el lado equivocado. Tienes que mejorar», el entrenador en jefe del estado de Mississippi, Jeff Lebby, dijo a los periodistas el lunes con respecto a la pérdida de Tennessee. «Y creo que porque ese es el mensaje cada semana. Espero que nuestros muchachos puedan aclarar esto y tener la capacidad de preparar la manera correcta».

«Entonces, sí, creo que nuestros muchachos sienten que hay una gran urgencia y solucionando los problemas y poder prepararse para ir a todos», agregó.

MSU tuvo 8-19 en el tercer intento, cometió seis penalizaciones y cedió el balón dos veces. Los Bulldogs tampoco pudieron detener a Tennessee en la primera jugada de tiempo extra y no pudieron igualar a los voluntarios en la siguiente posesión con el juego en juego.

Texas A & M gana juegos ajustados Texas A&M ya tiene un juego similar esta temporada, una victoria de 41-40 sobre Notre Dame con un regreso de última hora. Los Aggies son libres de otro juego apretado en una victoria de 16-10 sobre Auburn.

Bulldogs no perjudicados por ‘el duodécimo hombre’

En cuanto al medio ambiente el sábado, conocido como «El 12º hombre», Lebby cree que su equipo está listo para el desafío. Texas A&M tiene un récord de 62-23 en casa en la obra de la SEC desde que se unió a la conferencia en 2012.

«Sí, acabo de pasar por hablar con el equipo de viajes, y creo que lo más genial de ir a la carretera en esta conferencia es que tenemos 74 hombres que subimos al avión para jugar frente a más de 100,000 personas», dijo Lebby. «Se trata de nosotros y tener la mentalidad y mentalidad correctas para, hombre, ir a jugar una jugada a la vez y darnos la mejor oportunidad para ganar».