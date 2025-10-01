El estado de Mississippi tiene ‘gran urgencia’ antes del número 6 de Texas A&M

Es hora de enjuagar y repetir para Estado de MississippiLo que se quedó corto en tiempo extra contra un oponente de la SEC clasificado frente a más de 100,000 fanáticos en la carretera el 27 de septiembre.
Los Bulldogs (4-1) cayeron por primera vez el fin de semana pasado contra un escuadrón de Tennessee No. 15 que se mantuvo en una victoria de 41-34 en tiempo extra con 101,915 asientos del estadio de Neyland. Ahora, MSU puede tomar esas lecciones y enfrentar otro poder de la SEC clasificado, No. 6 Texas A&M (4-0), el sábado en 102,733 asientos Kyle Field. Los Bulldogs ya tienen una notable victoria esta temporada sobre el No. 25 de Arizona State (4-1), un equipo de playoffs de la temporada pasada.
«No importa lo que suceda el sábado en el lado derecho o en el lado equivocado. Tienes que mejorar», el entrenador en jefe del estado de Mississippi, Jeff Lebby, dijo a los periodistas el lunes con respecto a la pérdida de Tennessee. «Y creo que porque ese es el mensaje cada semana. Espero que nuestros muchachos puedan aclarar esto y tener la capacidad de preparar la manera correcta».
«Entonces, sí, creo que nuestros muchachos sienten que hay una gran urgencia y solucionando los problemas y poder prepararse para ir a todos», agregó.
MSU tuvo 8-19 en el tercer intento, cometió seis penalizaciones y cedió el balón dos veces. Los Bulldogs tampoco pudieron detener a Tennessee en la primera jugada de tiempo extra y no pudieron igualar a los voluntarios en la siguiente posesión con el juego en juego.
«Hubo un montón de crecimiento. Le dije a los muchachos de hoy, de lo que estaba más orgulloso era, sin duda, cómo las cosas habían ido de jugar uno para jugar 87», dijo Lebby sobre el juego de Tennessee. «Hombre, nuestros muchachos continuaron jugando y creyeron que estábamos ganando el juego de fútbol todo el tiempo. Y hubo, había una gran energía, pensé que luchamos contra nuestro trasero».
«Muy decepcionado y frustrado de que no pudiéramos hacer que las jugadas sean más una al final del juego. Y así, obviamente, orgullosos de, nuevamente, de nuestra dureza, nuestro esfuerzo, nuestro fisicalidad. Pero, hombre, asegurándose de que estemos listos para ir a hacer las jugadas para ir a ser más y estar en el lado derecho», agregó Lebby.
Texas A & M gana juegos ajustados
Texas A&M ya tiene un juego similar esta temporada, una victoria de 41-40 sobre Notre Dame con un regreso de última hora. Los Aggies son libres de otro juego apretado en una victoria de 16-10 sobre Auburn.
«Un equipo de fútbol muy, muy bueno. Creo que entendemos su lista y nivel de talento, cosas así», dijo Lebby sobre los Aggies. «Pero ofensivamente, han sido realmente explosivos en el juego de lanzamiento. Dos grandes receptores. Tienen dos corredores realmente buenos. Y tienen una veterana línea O que ha jugado mucha pelota a la defensiva».
«Hay algunas similitudes desde el punto de vista de que han creado un montón de capturas. Y ese será un gran punto de énfasis, nuevamente para nosotros esta semana. Tenemos que encontrar formas de proteger, mantener dos verticales y darle la oportunidad de lanzar y atrapar», agregó Lebby.
Bulldogs no perjudicados por ‘el duodécimo hombre’
En cuanto al medio ambiente el sábado, conocido como «El 12º hombre», Lebby cree que su equipo está listo para el desafío. Texas A&M tiene un récord de 62-23 en casa en la obra de la SEC desde que se unió a la conferencia en 2012.
«Sí, acabo de pasar por hablar con el equipo de viajes, y creo que lo más genial de ir a la carretera en esta conferencia es que tenemos 74 hombres que subimos al avión para jugar frente a más de 100,000 personas», dijo Lebby. «Se trata de nosotros y tener la mentalidad y mentalidad correctas para, hombre, ir a jugar una jugada a la vez y darnos la mejor oportunidad para ganar».
Matthew Davis Cubre los deportes de la NFL, WNBA y la universidad para Heavy.com. Como escritor colaborador del Startribune, también ha cubierto los deportes de preparación de Minnesota desde 2016. Más sobre Matthew Davis
Más deportes
Cargando más historias