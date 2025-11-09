El estado de Ammar Zoni lo pone ansioso, Raffi Ahmad debe pagar Rp. 250 millones de deuda

Jacarta – Condición Ammar Zoni en Nusakambangan puso ansiosa a la familia y también despertó la atención de los internautas. Esta noticia también se disparó con éxito en la lista de los más populares, especialmente en el canal Showbiz.

Jule, quien volvió a estar con Safrie Ramadhan después de que Na Daehoon le demandara el divorcio, tampoco fue menos notada. Sin mencionar el problema Rafi Ahmad A quien se le acusó una deuda de 250 millones de IDR, Titi DJ agradeció que su hija, Stephanie Poetri, hubiera decidido no tener hijos. A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en Round Up, edición del domingo 9 de noviembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

La condición de Ammar Zoni en Nusakambangan preocupa a su familia: es más triste de lo que parece



Ammar Zoni fue trasladado a la prisión de Nusakambangan

Las preocupaciones de la familia siguen atormentando a Ammar Zoni, que actualmente languidece en la prisión de Nusakambangan por un caso de drogas. El estado físico y psicológico del actor es cada vez más preocupante, según afirman su madre adoptiva, Titik Haryanti, y su novia, la doctora Kamelia.

Titik Haryanti dijo que Ammar comenzó a quejarse del estado de su cuerpo durante su detención. En la prisión con medidas de seguridad súper estrictas, a Ammar solo se le permite salir de su celda una hora al día para respirar aire fresco.

Julio Balikan con Safrie Ramadan ¡Acusación intensa en Corin Na Daehoon, Sahabs The Fire!



Julia Prastini, también conocida como Jule.

La sorprendente decisión provino de la amiga íntima de Julia Prastini, Ella Muhammad. Después de prometer previamente acompañar fielmente a Julia en tiempos difíciles después de que Na Daehoon la demandara por divorcio, Ella ahora ha decidido darse por vencida.

El cambio de actitud de Ella surgió después de la circulación de una foto de Julia Prastini sin hiyab caminando con Safrie Ramadhan, un hombre que anteriormente se decía que era la tercera persona en la casa de Julia y Na Daehoon.

Raffi Ahmad acusado de 250 millones de IDR en deudas y salarios por ayudar en casos de drogas



Enviado presidencial especial, Raffi Ahmad Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

El viejo problema resurgió en público después de que el ex abogado de Raffi Ahmad, Raden Nuh, abriera su voz sobre los supuestos atrasos en honorarios de 250 millones de IDR relacionados con el caso de drogas del presentador en 2013.

A través de una entrevista virtual con un equipo de medios, el sábado 8 de noviembre de 2025, Raden Nuh dijo que participó en el manejo del caso a petición de su colega, Rahmat Harahap, quien en ese momento era el abogado principal de Raffi Ahmad.