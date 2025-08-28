El estadio de béisbol de Detroit se sacudió después de la histórica explosión de Riley Greene

Riley Greene iluminó el marcador y las hojas de estadísticas con un gigantesco Grand Slam, el jonrón más largo de cualquier Detroit Tiger En la era de Statcast (2015 – presente) a 471 pies. Este gigantesco swing ocurrió en la pérdida de 10-6 de 10-6 en la entrada de los Tigres, proporcionando un punto culminante en una noche de emociones mixtas..

Eso disparo masivo No solo se destacó entre los recientes bateadores prodigiosos de los Tigres, sino que también fue empatado por el Cuarto jonrón más largo en MLB para la temporada 2025 y apenas tímido de ser el Grand Slam más largo este año, solo Kyle Schwarber‘s Explosión de 473 pies lo cubre.

Para Greene, este fue un momento que definía su carrera; su Primero Grand Slamy una distancia a diferencia de cualquiera que haya registrado antes (su mejor mejor 453 pies en 2023). El swing, Descrito por su compañero de equipo Kerry Carpenter Como «uno de los mejores cambios que he visto», sirvió como una declaración de poder y potencial.

Long Legacy de la pelota de tigres

Mientras que el jonrón de Greene estableció el Récord de la era estadística Para los Tigres, se une a una larga línea de explosiones legendarias en la historia de la franquicia. Los bateadores de los Tigres del pasado tenían reputación de poder que bordeaba mítico. El 8 de julio de 1921, Harry Heilmann Según se informa, lanzó una pelota Un asombroso 610 pies, una figura que ha sido debatida durante mucho tiempo, pero permanece grabada en el folklore de béisbol.

Tiger Stadium, la antigua casa de la franquicia, era igualmente famosa por las tomas de cintas. Su porche único de campo derecho se convirtió en una plataforma de lanzamiento para sluggers en generaciones. Ninguno era más legendario que Homero de 1921 de Babe Ruth en el Old Navin Fieldque despejó el estadio por completo y se estimó en 560 pies. Aunque Ruth no era un tigre, esa explosión se convirtió en parte de la identidad de béisbol de Detroit, recordando a los fanáticos que su ciudad había sido testigo de algunas de las exhibiciones de poder más impresionantes de la historia.

Comparaciones modernas y contextos cambiantes

A diferencia de esos cuentos de principios del siglo XX, el jonrón de Greene está respaldado por el precisión de la tecnología moderna. Statcast deja poco a la imaginación, la velocidad de salida de grabación, el ángulo de lanzamiento y la distancia exacta hasta el pie. El golpe de Greene superó los grandes nombres del pasado reciente de Detroit, incluido JD Martínez‘S Homer de 467 pies en 2015 y Jeimer CandelarioShoot de 467 pies en 2019.

Que hace el logro de Greene exclusivamente significativo. Mientras que las leyendas de Heilmann y Ruth viven en números exagerados y vueltas asombradas, el equilibrio entre el folklore y la tecnología destaca cuánto ha cambiado el juego, pero también subraya el atractivo duradero de un jonrón verdaderamente colosal.

«Tiene todo el poder del mundo. Este es un gran parque ofensivo, la pelota lleva y no se lo pierde», dijo el gerente de los Tigres, AJ Hinch. «Tenga en cuenta todas esas cosas, y obtienes un jonrón épico, y uno que quizás no vuelvas a ver. Es difícil de hacer».

Para Greene, el tiempo de este hito es tan importante como la distancia. A principios de 2025, se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en Homer dos veces en la novena entrada de un solo juego, una hazaña de un golpe de embrague que insinuó su creciente estrellato.

«Siempre voy a volver, estoy aquí para ayudar a mi equipo a ganar», dijo Greene. «No estoy tratando de ser el mejor bateador zurdo. No estoy tratando de alcanzar el más lejano. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a ganar. Si ayudas al equipo a ganar, si haces las cosas que ayudarán a tu equipo, todos los números, se cuidará solo».

Para los Tigres, un equipo que se acumula alrededor de un núcleo joven, la explosión de Greene sirve como lo más destacado en una noche difícil y un recordatorio del potencial que lleva esta lista. Los fanáticos han anhelado durante mucho tiempo el regreso de una verdadera pieza central ofensiva, alguien que puede cambiar un juego con un swing.