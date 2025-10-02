El esquinero novato de los Colts después de que Xavien Howard se retire

Xavien Howard’s La jubilación abrupta ha forzado el Colts de Indianápolis en acción en el esquinero.

Agente libre no reclutado Keenan Garber Se firmó con el equipo de práctica de los Colts el jueves, dos días después de que Howard se colocó sorprendentemente en la lista de reserva/retirado.

Garber, de 25 años, pasó un campamento de entrenamiento y la pretemporada con el Vikingos de Minnesota pero fue renunciado en agosto como parte de los cortes finales de la lista.

El Pachos (3-1) organizar el Las Vegas Raiders En la Semana 5, buscando recuperarse de su primera derrota de la temporada.

Garber comenzó la universidad como receptor abierto

Garber jugó partes de seis temporadas en Kansas State, los primeros tres como receptor abierto antes de la transición al lado opuesto del balón como esquinero. En 17 aperturas en defensa, Garber compiló 52 tacleadas (46 en solitario), 1.5 tacleadas para pérdidas, 11 pases defendidos y dos intercepciones, incluida una selección de 45 yardas seis en 2023 contra Baylor.

Garber firmado con el Vikingos Como UDFA después del draft de abril, pero fue despedido antes de la semana 1 de la temporada regular. Fue uno de los varios esquineros para hacer ejercicio para los Colts el mes pasado, incluido el veterano Tre Floresque estaba en el equipo de práctica del equipo en 2024 y tiene cuatro intercepciones sobre siete NFL temporadas.

Colts buscan profundidad de CB después de la salida de Howard

Howard, de 32 años, firmó con Indianápolis en agosto después de sentarse toda la temporada 2024. Pasó las ocho temporadas anteriores con el Miami DolphinsDonde fue un cuatro veces Pro Bowler y dos veces All-Pro. Dos veces dirigió la liga en intercepciones, seleccionando siete pases en 2018 y 10 en 2020.

Howard firmó con el Pachos En agosto, pero duró solo cuatro juegos antes de decidir retirarse. La decisión se produjo después de una actuación difícil en un Pérdida de la semana 4 hacia Rams de Los Ángeles. Según las estadísticas de la siguiente generación, Howard fue el defensor más cercano en siete recepciones que generaron 112 yardas y un touchdown.

En una declaración publicada en las redes sociales, Howard escribió que «mi sueño ahora ha cambiado» y que «ya no está dispuesto» a poner el fútbol primero.

«Mi propósito se ha cumplido en este deporte, pero mis hijos son más importantes para mí que el fútbol». Howard escribió en Instagram. «He tenido una carrera increíble, y aunque está terminando de una manera única, estoy bien con eso porque por una vez estoy poniendo a mi familia primero y estoy orgulloso y entusiasmado con esa decisión».

Con Howard Gone, Johnathan Edwards ahora se encuentra frente al esquinero No. 1 Charvarius Ward en la tabla de profundidad.