El esquinero de ex Ravens dice que John Harbaugh no es adecuado para el Super Bowl Run

Lamar Jackson ha logrado todas las cosas que un NFL El quarterback puede lograr en un corto período de tiempo.

Su premio MVP, números de carrera récord, apariciones en Pro Bowl y reputación como uno de los jugadores de doble amenaza más electrizantes de la liga le han ganado reconocimiento. Todavía tiene que verificar la casilla para ganar el Super Bowl.

Robert Nelson Jr., quien fue miembro de los Baltimore Ravens durante su carrera profesional, recientemente reveló su explicación de por qué Jackson y los Ravens no han podido hacer el impulso final. No se centró únicamente en Jackson, sino también en la cultura, el liderazgo y la percepción que rodea a Baltimore.

Una pregunta de coaching

Nelson habló sin dudarlo cuando se le preguntó sobre la necesidad de cambio de los Ravens este año. Él piensa que puede ser hora de un nuevo entrenador en jefe.

«Creo que los Ravens necesitan un mejor líder en el entrenador en jefe». Dijo Nelson. «Simplemente no creo que él sea el tipo que todos piensan.

Nelson cree que el problema no se trata de estrategia o personal, sino de liderazgo. Sugirió que un nuevo entrenador podría comprender mejor todo el potencial de un atleta único como Lamar Jackson.

Responsabilidad y liderazgo en el puesto de mariscal de campo

Nelson reconoció el talento de Jackson, pero enfatizó que ser un mariscal de campo de la franquicia va más allá de solo jugar en el campo. La forma en que otros lo perciben es importante, especialmente cuando usted es la cara de una organización de mil millones de dólares.

«Ser un mariscal de campo de la franquicia no se trata solo de talento, se trata de cómo te llevas», explicó Nelson. «La imagen, el enfoque, el profesionalismo. Los fanáticos se pondrán en marcha: su estilo, sus joyas, su tripulación, sus redes sociales. Pero cuando eres el líder, todo eso se convierte en combustible para las críticas».

Según Nelson, Jackson puede necesitar alterar cómo se presenta públicamente. En su opinión, el silencio y la concentración serían más ventajosos que la transparencia y la accesibilidad.

«Si realmente quieres ganar, a veces tienes que aislarte, entrenar en silencio y mantenerte fuera de la red», dijo. «No publiques tu mecánica o entrenamientos de lanzamiento en las redes sociales. ¿Porque tipos como yo? Estudiaremos eso y lo usaremos contra ti».

El sesgo de la NFL y el negocio de la imagen

Nelson señaló un problema sistémico que va más allá de la responsabilidad personal: la forma en que la NFL ve y trata a mariscales de campo específicos. A pesar del éxito probado de Jackson, las negociaciones contractuales con él se arrastraron, como recordó.

«La NFL todavía tiene un cierto sesgo», dijo Nelson. «No querían pagarle a Lamar lo que merecía al principio. Estaba en la portada de Madden. Era un All-Pro. Pero dudaron por cómo se veía, a quién estaba cerca, cómo se vistía. No les gustó que su madre estuviera involucrada en sus conversaciones de contrato».

Nelson sugirió que la duda era menos sobre la capacidad de Jackson y más sobre el control. «Prefieren pagarle a alguien que ‘parece la parte’, alguien a quien se sienten más cómodos manejando», dijo.

Haciendo el salto

Nelson está claro que Jackson y los cuervos necesitan controlar los controlables para avanzar. Eliminar oportunidades para que los críticos cuestionen su preparación o enfoque es algo que el mariscal de campo puede hacer, a pesar de que no puede cambiar los sesgos sistémicos de la NFL.

«Si Lamar realmente quiere dar ese salto, debe controlar lo que la gente puede ver, mantenerse encerrado y hacer que sea imposible para cualquiera cuestionar su compromiso», dijo Nelson. «Esa es la única forma en que vencerá el sistema y lo ganará todo».

Las aspiraciones del campeonato de los Ravens aún se centran en Jackson mientras se preparan para otra temporada.

Es posible que los fanáticos no acepten las críticas de Nelson, pero sus comentarios resaltan la atención prestada a los quarterbacks que reinventan la posición y los desafíos que enfrentan tanto dentro como fuera del campo.