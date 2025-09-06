El esquema ofensivo de Pats nombró el mayor problema antes de la temporada





El Patriotas de Nueva Inglaterra Tenga un nuevo cuerpo técnico después de liberar al ex entrenador en jefe Jerod Mayo, quien tuvo 4-13 en su única temporada al frente de la franquicia. Los Patriots contrataron al ex ganador del entrenador del año Mike Vrabel para liderar el equipo y regresar a Patriot Way.

Vrabel trajo a Josh McDaniels, quien regresa a los Patriots por tercera vez, para convertirse en el coordinador ofensivo.

Con un nuevo cuerpo técnico y un esquema ofensivo para trabajar, el mariscal de campo Drake Intoxicación Tendrá que aprender un nuevo sistema en temporadas consecutivas en la NFL.

Kristopher Kristopher de Bleacher nombra el nuevo sistema de los Patriots como el mayor problema antes de la apertura de la temporada del equipo contra el Las Vegas Raiders.

«El mariscal de campo de segundo año de los Patriots está buscando construir una prometedora campaña de novatos, pero está lidiando con un sistema ofensivo completamente nuevo bajo Josh McDaniels, una línea ofensiva completamente nueva con dos novatos (uno de los cuales Will Campbellahora está lidiando con una lesión en el tobillo), un nuevo entrenador en jefe (Mike Vrabel) y un nuevo receptor No. 1 en Stefon Diggs«, Escribió Knox.

«Eso podría hacer un número en Maye desde el principio, especialmente si la liga ha estado observando su cinta y aprendiendo sus tendencias … esto podría ser algo bueno, ya que la mayoría de estos cambios son lógicos y representan potenciales mejoras en las aspiradoras. Pero puede llevar algún tiempo, especialmente si Campbell es menos del 100 por ciento. Esa línea puede necesitar algo de tiempo grave». Drake Maye al trabajar con McDaniels Drake Maye parece no tener quejas sobre aprender un nuevo esquema y ha elogiado a su nuevo coordinador ofensivo durante el entrenamiento de primavera. «Hasta ahora, con McDaniels, ha sido increíble», dijo Maye, a través de Masslive. «Creo que a su manera: ha sido un coordinador ofensivo y entrenador en jefe. Lo hace a un alto nivel. Las cosas funcionan. La prueba está en el pudín. Ha entrenado a muchos tipos diferentes. Entrenó a los mejores que lo hagan». «Entonces, es genial ver las cosas viejas de Tom, y ver cómo lo hace. Un montón de muchachos diferentes juegan a un alto nivel en la ofensiva y no solo Tom. Por lo tanto, ha sido genial ver y aprender los caminos y aprender los entresijos de ello». Maye ha mencionado que el ex coordinador ofensivo Alex Van Pelt no le hablaría a través de los auriculares. Ahora, bajo McDaniels, Maye ha dicho Ha estado recibiendo más información. McDaniels dijo que Maye pasará por un «período de ajuste«Aprender la ofensiva y que no será un gran problema. Expectativas demasiado altas para los patriotas Los Patriotas de Nueva Inglaterra parecen mejorar del récord de 4-13 que tuvieron la temporada pasada, pero ¿son las expectativas demasiado altas para la organización? Los Patriots gastaron más de $ 200 millones en la agencia libre de 2025 para ayudar al equipo y recibieron un alto grado para su clase de draft de la NFL 2025. Analistas, escritores y anfitriones deportivos creer Nueva Inglaterra puede regresar a los playoffs después de una sequía de tres años. Si bien las cosas se ven brillantes en Foxborough, las expectativas que se dirigen al primer año de Mike Vrabel deben reducirse en caso de que la temporada se vaya de lado.









