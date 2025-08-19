El esposo revela la relación del terror mágico pasado con la muerte de MPOK Alpa

VIVA – La partida de la comediante Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPAEl viernes 15 de agosto de 2025, todavía dejó un profundo dolor para familias y fanáticos. En medio de esa tristeza, una historia del pasado volvió a una conversación en las redes sociales.

Marido MPOK ALPAAji Darmaji, que se llama familiarmente Bang Idung, finalmente habló sobre la experiencia de la perturbación mágica que su difunta esposa había experimentado. Sin embargo, negó firmemente que el evento místico estuviera relacionado con la causa de la muerte del comediante.

Aji admitió que su esposa había experimentado una serie de eventos extraños en el pasado. Este fenómeno incluso ha ocurrido desde que MPOK ALPA acaba de comenzar su carrera en el mundo del entretenimiento.

«No importa eso, justo al comienzo de la carrera de MPOK así. Las cosas extrañas a menudo se paran en casa, así», explicó Aji, cuando se encontró en el área de Ciganjur, en el sur de Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

Uno de los eventos más impresos fue la aparición de un ciempiés rojo en su hogar. Aji dijo que el ciempiés de repente desapareció misteriosamente después de estar cerrado con un vidrio y un tejido.

«Ejemplos de Kayaks Red Club, Kayaks.

Además, Aji también encontró un cadáver de pollo negro colocado frente a su garaje, que aún no estaba completamente cerrado.

«Como un pollo, como ese. El pollo de artículos se arroja frente al garaje. Ese es que nuestro garaje aún no está cansado, todavía mitad, lanzado allí», recordó Aji.

Sin embargo, Aji enfatizó que estos eventos se habían detenido durante mucho tiempo, mucho antes de que el ALPA fuera diagnosticado con cáncer.

«No está allí, así. Fue mucho antes, fue un año antes de que estuviera enfermo, así», dijo.

Aji le pidió firmemente al público que no conectara el evento mágico con la muerte de su esposa. Para él, la muerte de MPOK Alpa es puro destino de Dios.

«No. Para mí ya es el llamado de Dios, porque ya es una disposición», dijo.

Según Aji, la muerte es una necesidad inevitable, ya sea que alguien tenga un trastorno mágico o no.

«Nos envían a la gente, mueren.

Aji también enfatizó que la única certeza en la vida humana es la muerte.

«Porque para mí el futuro de los humanos es solo uno, la muerte, eso es todo», dijo.

Por lo tanto, tanto Aji como el fallecido MPOK Alpa decidieron no averiguar quién estaba detrás terror Lo mágico que experimentaron. Prefieren rendirse a Dios.

«No. Lillahi Ta’ala. Soy la más abstinencia como esa», concluyó Aji.

La declaración de AJI proporciona claridad y descarta la especulación que se desarrolla en la comunidad. Esta historia también es un recordatorio de que detrás del éxito de MPOK ALPA en el mundo del entretenimiento, él y su familia se han enfrentado a una prueba inusual, pero aún decidieron vivir la vida llena de fe y fortaleza.