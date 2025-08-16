El esposo revela la cronología de MPOK ALPA sentenciado al cáncer de mama para propagarse a los pulmones

VIVA – La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento en el país después de la partida MPOK ALPA quien murió a los 38 años el viernes 15 de agosto de 2025. Después de la procesión fúnebre, el esposo, Aji Darmaji, finalmente habló sobre la cronología de la enfermedad sufrida por la esposa hasta el final de su vida.

Aji confirmó que MPOK ALPA murió debido al cáncer de mama. Sin embargo, los síntomas iniciales solo se observaron claramente después del nacimiento de sus gemelos el año pasado. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

MPOK Alpa y esposo, Aji Darmaji.

Desde que estaba embarazada, el esposo reveló que el ALPA fue analizado por un médico que sufría de cáncer de seno. Sin embargo, los síntomas surgen cada vez más después de dar a luz a gemelos. Inicialmente, un bulto que apareció se confundió con un problema con la leche o la bolsa de leche.

«Así es (debido al cáncer de mama). Bueno, solo se analizó. Los surgen, realmente se ven realmente visibles después de dar a luz. Cuando el embarazo se confundió con bolsas de leche. Cuando estaba embarazada, había una bolsa de leche, después de mucho tiempo dando a luz cuánto dolor», dijo citado de Instagram @Rumpi_Gosip el domingo 17 de agosto de 2025 ..

Recordó, después de dar a luz, MPOK Alpa experimentó una pérdida de cabello que originalmente se consideraba un embarazo innato. Sin embargo, los resultados de los exámenes médicos revelan diferentes hechos.

«Bultos (en el pecho). Después de dar a luz, el niño también lo es, hay pérdida de cabello. Cuando el hermano mayor (nacido) también se cae el cabello. La pérdida de cabello dijo, el embarazo congénito.

MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

Aunque sentenciado a cáncer, MPOK ALPA no se disuelve en la tristeza. Continuó sometiéndose a actividades de tiro y reuniéndose con amigos para mantener su entusiasmo. Para él, un corazón feliz es parte del proceso de curación. También recibió tratamiento para Penang, Malasia, incluida la sometida a quimioterapia.

«Cuando se analizó la primera vez en la etapa uno. Se propagó lentamente, buscando tratamiento, con un gran crecimiento, rápidamente desarrollado, a pesar de que también había comenzado la quimioterapia. Ha comenzado la quimioterapia (pero) el desarrollo de rápidamente», dijo Aji.

La enfermedad finalmente se extiende a los pulmones, causando su respiración más grave. La condición de MPOK ALPA comenzó a disminuir drásticamente aproximadamente un mes antes de morir.

«Se extendió a los pulmones, una respiración tan pesada. Las caídas hace un mes», dijo Aji.

Agregó, durante el período de tratamiento, la esposa se sometió a tratamiento rutinariamente cada dos o tres semanas.