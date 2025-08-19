El esposo Mpok Alpa se niega a ayudar a Raffi Ahmad, se revela la identidad de la futura esposa de Kim Jong Kook

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo confiscaron con éxito la atención del lector. Un tema que todavía es muy cazado por los internautas es una cuestión de los fallecidos MPOK ALPAEspecialmente el esposo que rechazó la asistencia educativa de Raffi Ahmad e Irfan Hakim.

Leer también: Mientras lloraba, Anwar reveló el arrepentimiento de MPOK ALPA: Lamento decir a menudo y Nynews



La religión de Zara Potri Ridwan Kamil, que es interrogada por los internautas, no está menos robando la atención. Sin mencionar la historia Billy Syahputra Acerca de MPOK Alpa a la identidad de la futura esposa Kim Jong Kook que finalmente reveló.

¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en Round Up, edición el martes 19 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Leer también: IIS Dahlia reveló la última solicitud de MPOK ALPA, quiere eliminar el esmalte de uñas y eliminar las pestañas antes de la muerte



La educación de su hijo quiere ser asistida por Raffi e Irfan, esposo Mpok Alpa: Todavía tengo a su padre

Leer también: La voluntad del MPOK viral será viral en las redes sociales, marido: nunca escribió así, el mensaje es solo …



La partida de MPOK ALPA es una tristeza desgarradora para su familia, sus amigos, a sus colegas. El comediante conocido por su alegre naturaleza y, cuando se deja a un esposo y cuatro hijos. En medio de profunda tristeza que envolvió a la familia, una mano amiga provenía de los amigos más cercanos de MPOK ALPA.

Se sabe que Raffi Ahmad e Irfan Hakim tienen buenas intenciones para ayudar a la educación de los niños MPOK ALPA. Respondiendo a esto, el esposo de MPOK Alpa, Aji Darmaji, dio su respuesta.

Leer más aquí.

Los internautas entusiasmados con la religión de la princesa Ridwan Kamil Ggara Título Atalia Praratya Para su hijo

Domingo 17 de agosto de 2025 ayer, hija de Ridwan Kamil y Atalia PRARATYA, Camillia Laetitia Azahra, o que se llama familiarmente incluso de 21 años. La edad 21 de este año es celebrada por Zara en el río Han en Seúl, Corea del Sur.

Basado en su carga personal de Instagram, Zara hizo su momento de cumpleaños número 21 este año como un lugar para la autorreflexión.

Leer más aquí.

La historia del cáncer de mama IDAP, esta es la sorpresa de Billy Syahputra cuando la primera vez que MPOK está abierta a la peluca



MPOK Alpa y Billy Syahputra. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

Nina Carolina Alias MPOK ALPA murió el viernes 15 de agosto de 2025 debido al cáncer de mama. Una de las personas que conocen la enfermedad sufrida por el comediante es Billy Syahputra.

Sin embargo, admitió, solo se enteró de la enfermedad sufrida por MPOK ALPA, en los últimos meses.

Leer más aquí.

¿Desmontó la identidad de la futura esposa de Kim Jong Kook, el CEO de la compañía de Los Ángeles?

Las alentadoras noticias se acercaron a los fanáticos de K-pop de Corea del Sur y los programas de variedades. Kim Jong Kook, el legendario cantante y estrella del evento Running Man, anunció sus planes de boda, marcando el final de su estado de soltero que había sido un tema candente de conversación.

El día después del anuncio, el 19 de agosto de 2025, la especulación sobre la identidad de la futura esposa de Kim comenzó a sobresalir entre los internautas. Basado en los informes de los medios de comunicación coreanos, muchos sospechan que la novia de Kim es una mujer de 38 años nacida en Los Ángeles, que se desempeñó como CEO de una empresa cosmética.

Leer más aquí.

Mientras lloraba, Anwar reveló el arrepentimiento de MPOK ALPA: Lamento decir a menudo y Nynews

La partida de Nina Carolina alias MPOK ALPA el viernes 15 de agosto de 2025 ayer todavía deja el dolor no solo por la familia, sino también para los amigos. Uno de ellos es el presentador Anwar Bab, el hombre incluso se disculpó con MPOK Alpa por su actitud insolente hacia MPOK Alpa siempre que el fallecido aún estuviera vivo.

Mientras sollozaba, Anwar reveló que durante sus conocidos y cooperados con MPOK ALPA, no le gustaba decir. También recordó muy bien que a menudo rechazaba la invitación de MPOK ALPA para comer con razones de trabajo ocupado.

Leer más aquí.