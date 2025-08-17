El esposo Mpok Alpa reveló los segundos de la partida de su esposa: Pah no es fuerte

VIVA – Nina Carolina alias MPOK ALPA Murió a la edad de 38 años debido al cáncer de mama el viernes 15 de agosto de 2025 ayer. La noticia de la muerte de MPOK ALPA fue bastante sorprendente para el público, porque hasta ahora no reveló el cáncer que tenía.

Reveló el esposo de MPOK Alpa, Aji Darmaji, su difunta esposa escondía deliberadamente esta enfermedad porque no quería ser la carga de la mente de todos. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

«A pesar de que los hermanos no dejan la mente. Mi propia madre biológica acaba de enterarse ayer por miedo a la mente», dijo Aji por la intensa investigación de YouTube, domingo 17 de agosto de 2025.

Aji también había revelado los segundos de la partida de su esposa el viernes. Le dijo que en ese momento la esposa había pedido que la respiración ayude en su nariz. Además, MPOK, Aji, dijo en ese momento que no tuve un tiempo fuerte al respirar.

«Este HAP, por favor, copotina, sí (herramienta de nariz) es fuerte.

Incluso desde la 02.00, MPOK ALPA también se ha molestado mientras dormía. Varias veces cambió de posición para dormir. El fallecido también era una palabra, Aji le había pedido que duerma a su lado, pero fue rechazado porque tenía miedo de perturbar la comodidad de su esposa. Finalmente eligió frotar la espalda de su esposa en ese momento.

«A las 2 en punto, esto es así (mintiendo) durmiendo en la mesa del comedor en casa.

Al frotar el cuerpo de su esposa, Aji había sentido una rareza. En ese momento, el cuerpo de la esposa comenzó a enfriarse, hasta que finalmente alrededor del amanecer, la temperatura fría se extendió a sus pies.

«Limpie el frío ‘¿Cómo es que hace frío, se está enfriando a sus pies? Después del amanecer, frío a los pies», dijo Aji.

La esposa también continuó molesta en ese momento debido a la experiencia. Al encontrar la condición de MPOK Alpa como esa, la enfermera que la manejó luego reemplazó la ayuda de respiración ALPA MPOK usando una máscara de oxígeno.

«Se preocupa por dormir, llamar a Sustter. Ngomong con un teléfono, porque puede ser un gran miedo a ser una molestia. Usando un HP, es una broma para los Napas de Sustter para ser reemplazado por el oxígeno más grande», dijo.

Hasta finalmente a las 08.00 MPOK ALPA quitando sus propias ayudas para respirar. El fallecido, él mismo reveló que ya no era capaz.

«Finalmente, han sido las 7 en punto (abrazos).

Según la declaración del médico, dijo Aji, la esposa murió alrededor de las 08.00.

«Dijimos el médico, de modo que el médico fue atrapado, asegurándose de que ya lo hubiera o no.