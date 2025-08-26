El esposo engañando a Gowa se arrodilló a su esposa después de la violencia doméstica, la policía hizo justicia restaurativa por la integridad del hogar

GowaVIVA – La atmósfera de Haru coloreó la sala de mediación de la estación de policía de Gowa, South Sulawesi. Safaruddin (41), según los informes, un hombre cometió violencia doméstica (Violencia doméstica), se arrodilló ante su esposa, Nurliah (33), mientras llora por perdón.

Leer también: Brigadier Esco fue encontrado muerto en supino con un cuello atado



Ese momento ocurre en el proceso justicia restaurativa (RJ) que se mantiene PolicíaMartes 26 de agosto de 2025. Con una voz temblorosa, Safaruddin prometió no repetir sus acciones. «Pido disculpas y no repetiré mis acciones», dijo con pesar.

Este caso comenzó el 19 de agosto, cuando una disputa en el hogar en Inayah Mega Housing, Kanjilo Village, distrito de Barombong, condujo a la persecución. Safaruddin persiguió a su esposa después de que su aventura con un amigo cercano Nurliah fue revelado. El incidente incluso ocurrió frente a sus hijos.

Leer también: Arya Daru murió trágicamente, la familia descargó los hechos que fueron ignorados por la policía



Aun así, Nurliah finalmente se derritió. Con consideración del futuro de sus hijos, revocó el informe y perdonó a su esposo. «He perdonado a mi esposo por la integridad del hogar», dijo Nurliah.

El jefe de policía de la policía de Gowa, comisionado de policía, Muhammad Aldy Sulaiman, explicó que la justicia restaurativa se llevó a cabo con consideraciones humanitarias mientras mantenía la integridad de la casa de la pareja. «Alhamdulillah, la Policía Regional de Gowa llevó a cabo justicia restaurativa para que las relaciones con el esposo y la esposa permanezcan establecidos. Además, todavía tienen hijos pequeños», dijo.

Leer también: 5 de los autos de policía clásicos más extraños, el diseño le hizo batir la cabeza



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Gowa, Comisionado Adjunto de Policía, Bachtiar, agregó que el mecanismo RJ fue tomado después de que se cumplieron todos los requisitos, comenzando por el reconocimiento de los perpetradores a la voluntad de las víctimas que perdonan. «Esperamos que ya no se repitan incidentes similares», dijo.

El proceso pacífico se cerró con un momento conmovedor. Safaruddin abrazó a su esposa y besó la frente de Nurliah como una señal de que ambos se habían perdonado. Este momento también fue presenciado por funcionarios de la aldea y familias de ambas partes.

Informe: Idris Tajannang/Tvone Gowa