El esposo de Tasya Farasya aclaró el tema de hacer trampa, aparentemente no la primera vez

VIVA – El tema del divorcio ha terminado al hogar Tasya farasya Y Ahmad assegaf. La pareja que se casó oficialmente en 2018 es ahora el hogar está al final de la bocina después del tweet virtual de un internautas en X que afirmó haber recibido información del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

El internaza reveló que Tasya Farasya había solicitado el divorcio a Ahmad Assegaf. Esta noticia causó mucha gente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la casa de Tasya Farasya ha sido golpeada por una tormenta de divorcio. En 2024, había el mismo problema que conducía a la pareja. Sin embargo, en ese momento Tasya Farasya en realidad dio una respuesta muy casualmente.

«Aclara el tema del divorcio», dijo Tasya Farasya a su esposo, citando un video de tiktok @netizen.berenkise, lunes 15 de septiembre de 2025.

Al escuchar esto, Ahmad Assegaf en realidad se rió y no quería dar una explicación porque ya sabía quién difundió los rumores. Indirectamente, el padre de dos hijos negó el chisme del divorcio porque sabía que había una mente maestra detrás de él que se hizo furor.

«No es aclaración, porque sé quién deambula por quién, quién hizo la historia», dijo Ahmad Assegaf.

Además en el video, Tasya Farasya también le pidió a Ahmad que aclarara el tema de la infidelidad que se decía que era la causa del divorcio. Sin embargo, Ahmad realmente respondió sobre quién hizo los rumores sin fundamento.

«Aclara el tema del esposo de Tasya Farasya Seligkuh», dijo Tasya.

«¿Quién hizo?» Respuesta Ahmad.

«No sé», dijo Tasya Farasya.

Ahmad también sintió casualmente que no había necesidad de aclarar nada sobre los desagradables chismes. Porque según él, no sabía de dónde provenía el chisme de la infidelidad, por lo que no tenía que responder mucho.

«Sí, no necesito aclarar, no sé qué hacer. ¿De dónde es la noticia? ¿Quién? ¿Cuál es la razón? ¿Qué no? Adiós», dijo Ahmad Assegaf.

Ahora, a mediados de septiembre de 2025, ambos hogares fueron nuevamente afectados por el tema de la infidelidad y el divorcio. Pero la respuesta de Tasya Farasya fue realmente diferente al de los chismes que aparecieron en 2024.

Tasya Farasya guardó silencio y reacio a responder a las noticias existentes. Los Enfuners de belleza decidieron retirarse de las redes sociales en medio de los disturbios y prometieron volver pronto en una mejor condición.