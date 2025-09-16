El esposo actriz Anjani Dina fue reportado a la policía, supuestamente solicitó un activo de Rp40 mil millones

Yakarta, Viva – Hogar de la actriz Anjani en En el medio del foco público después de que su esposo, Ezar Alkafia, fue arrastrado por un caso legal. Ezar fue reportado oficialmente por un hombre de negocios llamado Jenny Yulia Yusuf a la Policía Regional de Metro Jaya por presunto fraude y malversación de fondos que fueron perjudiciales para Rp40 mil millones.

Leer también: Pertamina admite la primera exportación de Kebumen Umkm a los EE. UU., 6 contenedores de canastas de fibra natural que penetran en el mercado de Nueva York



El informe se registró el lunes 15 de septiembre de 2025. Jenny vino con su asesor legal, Fredrich Yunadi. En su declaración, Fredrich dijo que este caso no estaba solo, sino que involucró a varias partes. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Acompañé a mi cliente, la Sra. Jenny, quien había sido engañada por un sindicato. En este caso mencionamos que había Ez (Ezar Alkafia), entonces la persona de BNI tenía las iniciales A, así como un notario con las iniciales I», dijo Fredrich Yunadi en la policía metropolitana de Jakarta.

Leer también: El abogado confirma la determinación del sospechoso Rudy Tanoesoedibjo no de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal



El caso comenzó en 2022, cuando se le pidió a Jenny que alquilara su certificado de vivienda. Sin embargo, el certificado se utilizó en realidad supuestamente mal utilizado como garantía de crédito por valor de Rp9.9 mil millones sin el conocimiento del propietario.

Leer también: Emir Qatar llama a la sed de Israel, no tiene interés en hacer la paz



«Préstamos líquidos hasta casi Rp9.9 mil millones, pero Jenny no conocía el proceso en absoluto y nunca dio poder ni se unió al acuerdo de crédito», explicó Fredrich.

Poco después del desembolso crediticio, se sabía que el certificado de la Cámara estaba en el banco y se subastó a través del Yakarta 3 KPKNL solo Rp11 mil millones.

«De repente, el certificado ya está en BNI, es líquido Rp9.9 mil millones sin el conocimiento de esta madre. Después de eso, BNI inmediatamente subasta a casa a través del Yakarta KPKNL 3. Mientras que según las reglas, la subasta debe ser a través del Tribunal si el deudor no es el propietario de la garantía, y el propietario de la garantía no firma el acuerdo de credibilidad», agregó.

La pérdida de Jenny no se detuvo allí. Afirmó haber sido aterrorizado por aquellos que afirmaron ser los ganadores de la subasta. Esta condición es más complicada porque se dice que Ezar Alkafia desapareció desde 2023.

Según la declaración de Fredrich, inicialmente Ezar prometió una gran ganancia al alquilar un certificado de casa con una tarifa de RP. 80 millones por mes. Sin embargo, después de dos pagos, Ezar se escapó.

«El primer mes está pagando, el segundo mes paga, el tercer mes se ha perdido. Es un fraude típico. La persona desaparece, incluso en las redes sociales se ve con su esposa que es artista», dijo Fredrich.

La propia Jenny afirmó creer por el dulce señuelo de Ezar.

«Prometió el cielo, dijo, alquila un certificado cada mes Rp. 80 millones. Pero después de pagar dos veces, la persona está perdida. Fui engañado por dulces palabras», dijo.

Ahora, el informe de Jenny se ha registrado con el número LP/B/6481/IX/2025/Spkt/Polda Metro Jaya. La policía atrapó a Ezar Alkafia con una serie de artículos, que van desde el Artículo 372 del Código Penal sobre malversación de fondos, Artículo 378 del Código Penal sobre fraude, Artículo 263 y 264 del Código Penal con respecto a la falsificación de documentos, hasta el Artículo 266 del Código Penal relacionado con la concesión de la concesión de declaraciones falsas a los debemos auténticos.

Este caso estaba en el centro de atención porque arrastró el nombre del artista Anjani Dina, quien no era otro que la esposa de los informes.