El espíritu que provocó la industria del fuego en la modificación nacional

Yogyakarta, Viva – Industria modificación En Indonesia, continúa creciendo como un espacio de expresión que reúne la creatividad, la ingeniería y la cultura automotriz. En medio del rápido desarrollo del mundo personalizado, los constructores locales se están preparando para mostrar su mejor trabajo a través de Kustomfest 2025 «Madchinist», que se llevará a cabo en el Jogja Expo Center (JEC) del 4 al 5 de octubre de 2025.

Durante 14 años de viaje, Kustomfest se ha convertido en un punto de referencia para el desarrollo de la cultura personalizada en Indonesia. El tema de este año «Madchinist», ilustra el espíritu loco de los artesanos y la mecánica que hacen que la máquina no solo sea una herramienta, sino un medio de expresión artística.

«La obra de arte de este año se crea como una imagen de la locura de los operadores de técnicas de maquinaria que también son mecánicas con habilidades calificadas», dijo Lulut Wahyudi, director de Kustomfest en su título, el sábado 4 de octubre de 2025.

Lulut dijo que los constructores internacionales que habían estado presentes en Kustomfest siempre admiraban el carácter distintivo de los constructores indonesios.

«La locura de los constructores locales es una de las características de Kustomfest que rara vez encuentran en otros eventos», dijo.

Kustomfest no es solo un lugar para exposiciones, sino también un reflejo del progreso de la industria nacional de modificación. Los constructores mostraron el trabajo de largos resultados de investigación, que van desde máquinas hechas a mano con varias configuraciones, como un cilindro hasta cuatro cilindros, V-twin, motor W, hasta el boxeador. De hecho, hay un trabajo extremo en forma de una conversión de motor de 4 tiempos a diesel o 2 golpes a 4 tiempos.

Como en años anteriores, Hot Rod & Custom Bike Show sigue siendo el centro de atención. El juicio involucró a invitados internacionales de Japón, Malasia, Tailandia, a Singapur. También están programadas para asistir varias figuras mundiales personalizadas, incluidos Kengo Kimura (Heiwa MC), Kaichiroh Kurosu (compañía de Cherry) y Yuichi Yoshizawa (Custom Works Zon).

Uno de los programas esperados es Indonesia Attack, la misión de traer obras de constructor locales al Yokohama Hot Rod Custom Show 2025 en Japón. Este año, los visitantes también tienen la oportunidad de obtener un boleto de viaje al evento a través de Lucky Draw.

Además de mostrar obras automotrices, Kustomfest también presenta una carrera de pista plana con Cheetah Tokyo, Kustomart Exhibition, Airbrush Contest y Diecast Battle. En términos de entretenimiento, las filas de bandas como Burgerkill, Navricula, White Swan y Jangar aparecerán en el escenario musical principal.