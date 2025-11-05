El espectáculo de fuegos artificiales de 52 segundos de China en la meseta tibetana provoca un desastre ecológico

VIVA – Un espectáculo fuegos artificiales en las tierras altas Tíbet el 19 de septiembre de 2025, a las 16.30 hora local, lo que provocó la indignación pública y las críticas internacionales tras descubrirse que había causado daños. ecológico en serio

El espectáculo se titula “Rising Dragon”, una colaboración entre la marca de equipos para actividades al aire libre Arc’teryx y el artista original. PorcelanaCai Guo-Qiang, lanzó 1.050 fuegos artificiales en la ladera de una montaña cerca del condado de Gyantse, Shigatse, entre una altitud de 4.670 y 5.020 m, formando una cascada de humo y llamas de colores en forma de dragón.

La acción de 52 segundos fue anunciada como un tributo artístico a la naturaleza, pero en cambio se convirtió en un símbolo de la tensión entre el arte comercial y la responsabilidad ambiental.

El espectáculo es un crudo recordatorio de la precaria posición ambiental de la meseta tibetana y la creciente tensión entre el espectáculo comercial y la responsabilidad ecológica en uno de los ecosistemas más frágiles de la Tierra.

Casi un mes después del incidente, los resultados de la investigación oficial publicados por el Equipo de Investigación de la ciudad de Shigatse confirmaron lo que los críticos habían temido: el breve evento había dañado 30,06 hectáreas de pastizales, con el suelo y la estructura de la capa de pasto destruidos por las operaciones de nivelación, el pisoteo humano y las huellas de vehículos.

Los residuos de fuegos artificiales, restos de plástico y otros materiales no se eliminaron adecuadamente, y las luces brillantes repentinas y los ruidos fuertes causaron perturbaciones a corto plazo en la vida silvestre del área.

El informe, que se basó en un monitoreo integral utilizando 75 puntos de monitoreo ambiental atmosférico, de agua superficial y terrestre, 90 puntos de monitoreo de biodiversidad y 30 cámaras infrarrojas, reveló que aunque el agua superficial cumplía con los estándares de calidad y las concentraciones de contaminantes atmosféricos estaban dentro de límites aceptables, el evento constituyó «una actividad de perturbación humana en una región montañosa ecológicamente sensible».

Lo más preocupante es que las autoridades reconocieron que “los riesgos ecológicos potenciales requieren monitoreo y seguimiento”, un reconocimiento de que el verdadero alcance del daño puede no entenderse hasta dentro de años o incluso décadas.

Los medios estatales chinos fueron sorprendentemente firmes en su condena. Agencia de noticias Xinhua publicó un comentario mordaz titulado «Exhibición de fuegos artificiales en el lugar equivocado: la belleza no puede cubrir la destrucción», afirmando que «no importa cuán hermosos sean los fuegos artificiales, no pueden ocultar el hecho de la destrucción» y enfatizó que «el respeto por la naturaleza no requiere fuegos artificiales como evidencia».