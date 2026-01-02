El espacio recibe el Año Nuevo con una impresionante vista del ‘Champagne Cluster’







El ‘Cúmulo de Champán’ es un sistema cósmico donde dos galaxia Los cúmulos están colisionando y fusionándose en uno solo y más grande.

Se le dio su apodo festivo porque fue descubierto el 31 de diciembre de 2020 y sus galaxias y gas sobrecalentado forman un patrón burbujeante que se asemeja al champán en ascenso.

La imagen combina datos de rayos X de de la NASA Observatorio Chandra con observaciones ópticas de Legacy Surveys.

