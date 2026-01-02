El espacio recibe el Año Nuevo con una impresionante vista del ‘Champagne Cluster’



El espacio recibe el Año Nuevo con una impresionante vista del ‘Champagne Cluster’

El ‘Cúmulo de Champán’ es un sistema cósmico donde dos galaxia Los cúmulos están colisionando y fusionándose en uno solo y más grande.

Se le dio su apodo festivo porque fue descubierto el 31 de diciembre de 2020 y sus galaxias y gas sobrecalentado forman un patrón burbujeante que se asemeja al champán en ascenso.

La imagen combina datos de rayos X de de la NASA Observatorio Chandra con observaciones ópticas de Legacy Surveys.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor