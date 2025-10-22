El espacio civil es cada vez más estrecho, los estudiantes expresan su esperanza en la democracia

VIVA – En medio de la creciente preocupación por la reducción del espacio para la libertad en Indonesia, varios jóvenes académicos e investigadores llaman a la importancia de preservar el espacio. civil permanecer abierto a la comunidad, especialmente a la generación más joven.

La investigadora en el campo de la democracia y la libertad de expresión de la Fundación Participación Joven (YPM), Neildeva Despendya, destacó que el espacio civil es un elemento crucial en la vida democrática. Citando el pensamiento de Jürgen Habermas, recordó que el espacio público debe garantizar la libertad de opinión.

«Un espacio civil saludable permite a las personas expresar ideas, criticar políticas y participar en la política», afirmó Neil, citado en un comunicado de prensa el miércoles 22 de octubre de 2025.

Neil también destacó el informe CIVICUS Monitor que colocó a Indonesia con una puntuación de 48 sobre 100 en el índice mundial de libertades civiles. Esta cifra, según él, muestra signos de decadencia democrática. Advirtió que la reducción del espacio cívico no sólo obstaculiza la participación pública, sino que también puede sofocar el espíritu de innovación entre los jóvenes.

«Cuando la gente no se siente segura para hablar, la democracia pierde su vitalidad», afirmó.

Una opinión similar fue transmitida por Muhammad Fajar, PhD, un joven investigador de la Universidad Northwestern, quien y su equipo llevaron a cabo una investigación titulada Comprender el compromiso juvenil y el espacio cívico en Indonesia.

Los resultados de la investigación, en los que participaron 505 encuestados de entre 18 y 25 años, mostraron que el 73,9 por ciento de los jóvenes tenía miedo de expresar sus opiniones en los espacios públicos y el 42 por ciento sentía que el gobierno no había protegido suficientemente los derechos civiles de los ciudadanos.

«Los factores socioeconómicos y educativos influyen mucho en el nivel de valentía. El grupo medio alto tiende a ser más crítico, mientras que el grupo bajo es más cuidadoso», dijo Fajar.

También se refirió al fenómeno del desgaste democrático o agotamiento colectivo que experimentan muchos jóvenes debido a la represión y la desigualdad social.

«Muchos jóvenes sienten que su lucha no ha producido un cambio real», añadió.

Mientras tanto, Rahardhika Utama, PhD, añadió que el mayor obstáculo para la participación de la generación más joven no es solo el espacio limitado, sino también los riesgos legales, las amenazas a la seguridad digital y las débiles instituciones de protección civil.

Al cerrar el debate, Muhammad Imam, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Indonesia, evaluó que Indonesia estaba experimentando una regresión democrática debido a políticas restrictivas como la Ley ITE y el nuevo Código Penal.