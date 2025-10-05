El espacio celebra el coraje y la creatividad de los niños especiales

VIVA – El presidente diario del National Crafts Council (Dekranas) Tri Tito Karnavian abrió oficialmente el evento Special Kids Expo (Spekix) de 2025 que lleva el tema «Una comunidad en armonía» en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC), Yakarta, sábado (4/10/2025). En sus comentarios, Tri dijo que esta actividad era una celebración de coraje, creatividad y dureza de niños especiales, así como una forma de un espíritu de unión en la construcción de un entorno inclusivo.

TRI dijo que el tema «Una comunidad en armonía» refleja el entusiasmo por construir una sociedad que reciba y respeta las diferencias. Él consideró que Spekix se convirtió en un espacio compartido para celebrar el coraje y la creatividad de niños especiales. También fortalece la preocupación de todos los elementos de la sociedad por la importancia de crear un ambiente amigable e igual para todos.

«Para mí, este tema es una celebración de coraje, creatividad y dureza de los niños y nuestros amigos especiales. Hoy, no solo celebramos las habilidades, celebramos la música que nace de las diferencias, obras que crecen de la consistencia y los sueños que se iluminan debido a un apoyo mutuo», dijo Tri.

Además, Tri dejó tres grandes entusiasmo que debía excitarse a través de esta actividad. Primero, presente un espacio acogedor, que es realizar la ciudad, escuelay servicios públicos que son amigables y fáciles de acceder para todas las personas. En segundo lugar, presentando servicios de fortalecimiento, que van desde la detección temprana, la terapia apropiada, hasta el uso de la tecnología asistiva para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los niños.

«Tercero, la oportunidad es significativa. Abrimos el camino de las habilidades, las pasantías, el emprendimiento y el trabajo inclusivo. El mundo de los negocios, convirtamos en una etapa en la que el talento cumple con las oportunidades», agregó.

En esta ocasión, TRI también expresó su agradecimiento a los niños que actuaron y participaron en el evento Spekix 2025. Consideró que cada trabajo, rendimiento y los resultados de la creatividad que se muestran eran una forma de entusiasmo extraordinario y potencial que debía ser apoyado.

Además, TRI agradeció a los padres, educadores, terapeutas, voluntarios y compañeros que continúan brindando apoyo incansable. Según él, son una base importante que permite a los niños especiales crecer y desarrollarse con confianza.