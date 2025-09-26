El escuadrón del equipo nacional indonesio que no se llama sigue siendo un valor fantástico

Yakarta, Viva -Transfermarkt.co.id La cuenta oficial dio lugar a una discusión interesante sobre los jugadores indonesios que no fueron llamados a Equipo nacional indonesio Para la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026. En su carga, TransferMarkt compiló a Xi Garuda Call o once jugadores que estaban ausentes de la lista de llamadas.

Leer también: Calvin Verdonk y Dean James se desempeñaron plenamente en la Europa League, ver las estadísticas de 2 defensores del equipo nacional indonesio



Aunque no se llama, el valor de este escuadrón es bastante fantástico. Según los datos de TransferMarkt, la valoración total del equipo alcanzó el RP153.84 mil millones, el número mostró cuán profunda es la calidad de los jugadores de Indonesia en la actualidad.

La disposición del jugador XI extraña la llamada de Garuda

Leer también: Observador: la competencia en el equipo nacional indonesio es bastante competitivo



La siguiente es una lista de la disposición de la versión TransferMarkt de los jugadores:

Portero: nadeo argawinata

Leer también: Más popular: la causa de Marselino fue tachada, la impactante decisión de Kluivert



Defensor: Pratama Arhan, Elkan Baggott, Mees HilgersAsnawi mangkualam

Mediocampista: Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Witan Sulaeman

Striker: Rafael Struick, Hokky Caraka, Andy Wibowo

De la lista, el nombre Mees Hilgers es el enfoque principal con el valor de mercado más alto, que es RP112.98 mil millones. Seguido por otros jugadores como Ivar Jenner, Witan Sulaeman, a Elkan Baggott.

Comentarios ciudadanos

Esta carga cosecha muchos comentarios de los fanáticos del fútbol. Algunos mencionan este acuerdo incluso equivalente al equipo que tuvo contra Argentina en el último partido de prueba. No pocos también mencionaron, aunque se llama «Equipo B», este equipo sigue aterrador porque está habitado por los mejores jugadores, tanto aquellos que tienen una carrera en el país como en el extranjero.

«Para Aff, todavía está horrorizado», escribió un ciudadano.

La profundidad del escuadrón de Garuda

Este fenómeno muestra la profundidad del equipo del equipo nacional indonesio que está aumentando. Aunque no todos los jugadores pueden ser llamados, la presencia de los grandes nombres ausentes en realidad da una señal positiva: el entrenador Patrick Kluivert ahora tiene muchas opciones de calidad en casi todas las líneas.

Con una valoración de cientos de miles de millones de rupias, incluso sin ser llamado, Indonesia puede ser optimista para analizar grandes partidos, tanto en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026 como en otros torneos internacionales.