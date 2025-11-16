El escritor ganador del Emmy por ‘Los Simpson’ tenía 61 años

Dan McGrath, escritor y productor ganador de un Emmy por “Los Simpson”, murió el 14 de noviembre. Tenía 61 años.

Su hermana, Gail McGrath Garabadian, confirmó su muerte en un Facebook publicar temprano el sábado por la mañana.

“Ayer perdimos a mi increíble hermano Danny”, escribió. «Era un hombre especial, único en su clase. Un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Nuestros corazones están rotos».

McGrath escribió 50 episodios de «Los Simpson» de 1992 a 1994 y produjo 24 episodios de 1996 a 1998. Ganó un Emmy por su trabajo en la serie en 1997, llevándose a casa el honor al mejor programa animado por «Homer’s Phobia».

El episodio presenta al director John Waters como un comerciante de antigüedades gay que se hace amigo de Marge. Cuando Marge lo lleva a casa para que conozca a la familia, Homer rápidamente se disocia y hace todo lo posible para mantener a Bart alejado de su influencia.

Algunos de los episodios más destacados de McGrath incluyen «Boy-Scoutz ‘n the Hood», «The Devil and Homer Simpson» y «Time and Punishment».

McGrath tuvo su oportunidad escribiendo en “Saturday Night” de 1991 a 1992. Allí, se convirtió en colaborador frecuente de las leyendas de “SNL” Chris Farley y Adam Sandler. Obtuvo una nominación al Emmy por su trabajo en el icónico programa nocturno de sketches en 1992.

Sus otros créditos como escritor incluyen “King of the Hill”, “Mission Hill”, “Sammy”, “The PJs” y “Muppets Tonight”.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, McGrath se graduó en la Universidad de Harvard, donde fue vicepresidente de Harvard Lampoon.

obituario de McGrath dice: «Muchos amigos devotos extrañarán sus prodigiosos talentos y su singular personalidad».

En lugar de flores, la familia de McGrath solicita que se hagan donaciones a su alma mater, Regis High School.

A McGrath le sobreviven su madre, Eleanor; su hermano Michael y su esposa Caroline; su hermano Pedro y su hermana Gail.