El escritor de SNL Jimmy Fowlie pide ayuda para encontrar a la hermana desaparecida Christina

Guionista de “Saturday Night Live” Jimmy Fowlie está pidiendo ayuda para encontrar a su hermana desaparecida, Christina, quien fue vista por última vez en Los Ángeles.

Fowlie compartió la foto y el número de teléfono de su hermana en su página de Instagram y pidió que si alguien la había visto se comunicara con la policía. Según su informe de persona desaparecida, Christina fue contactada por última vez a finales de noviembre.

«Mi hermana ha desaparecido y nos preocupa que no esté a salvo», escribió Fowlie. «Su nombre de casada es Downer, pero puede que se llame Christina Fowlie. Por favor, comparta esto para que si alguien la ha visto, pueda dar información a la policía. El número de teléfono es 213-996-1800 y su número de caso es 25237639. Fue vista por última vez en Los Ángeles. Gracias».

Varios de los miembros del elenco de “Saturday Night Live” de Fowlie, como Bowen Yang y Sarah Sherman, también compartieron el informe de persona desaparecida de su hermana.

Fowlie ha sido escritor de “Saturday Night Live” desde la temporada 48 de 2022. Coescribió el sketch viral de “Domingo” protagonizado por el miembro del elenco Marcello Hernandez y la presentadora Ariana Grande el año pasado. Antes de “Saturday Night Live”, fue miembro del grupo de improvisación y sketches cómicos Groundlings y ha actuado en programas como “The Comeback”, “2 Broke Girls”, “The Other Two”, “Search Party”, “English Teacher” y más. También coescribió y protagonizó el musical Off Broadway “So Long Boulder City”.

El fin de semana pasado, “Saturday Night Live” transmitió su episodio navideño, presentado por Grande, y regresará en enero con el presentador Finn Wolfhard y el invitado musical A$AP Rocky. También marcó el episodio final de Yang como miembro del elenco.