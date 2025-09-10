El escritor de la NFL nombra a los ganadores de la defensa de los Rams después de la semana 1

Los Rams de Los Ángeles han comenzado las últimas temporadas lentamente, antes de alcanzar su forma y llegar a los playoffs.

Los Ángeles comenzó la temporada 2023-24 con un récord de 3-6 antes de pasar por su semana, solo perdió un juego después del descanso de la semana. En la temporada 2024-25, los Rams comenzaron con un récord de 1-4 antes de ingresar a la semana de descanso. LA ganó 9 de los últimos 12 juegos de la temporada e hizo la ronda divisional de la NFC y casi logró la victoria contra los futuros campeones del Super Bowl, el Filadelfia Eagles.

Ahora busca comenzar la temporada 2025-26 con fuerza, los Rams comenzaron la temporada con una W en un enfrentamiento de baja puntuación contra el Houston Texansganando 14-9.

Principalmente un juego de defensa pesado, los Rams mantuvieron al mariscal de campo de los Texans CJ Stroud menos de 200 yardas aéreas y sin touchdowns de pases o apresurados.

La ofensiva de los Rams pudo obtener más de 300 yardas de scrimmage en el primer partido de la temporada, pero fue la defensa la que aseguró la victoria.

Un escritor de la NFL nombra la actuación de defensa contra los Texans como ganador en la Semana 1 de la temporada

El escritor de la NFL cree que los Rams son un equipo defensivo

La defensa de los Rams de Los Ángeles mantuvo la ofensiva de los Texans en una segunda mitad sin goles. La defensa pudo despedir a CJ Stroud tres veces y elegir el balón en la Semana 1.

Apoyador Nate Landman Golpeó la pelota con menos de dos minutos restantes en la regulación, lo que ayudó a los Rams a sellar la victoria contra los Texans.

Gilberto Manzano de Sports Illustrated Llamó a la defensa de los Rams un ganador En la semana 1 y mencionó que los Rams ya no son un equipo ofensivo.

«Creo que podría ser el momento de aceptar que los Rams son más un equipo defensivo», escribió Manzano. «Es difícil pasar por alto una ofensiva que presenta Matthew Stafford, Puka Nacua y Davante AdamsPero esta defensa constantemente rescató la ofensiva estancada el año pasado y está claro que esta unidad solo está mejorando en función de lo que le hizo a CJ Stroud y los Texans durante la Semana 1 ”.

Defensa de los Rams de Los Ángeles comenzando

A pesar de despedir a CJ Stroud tres veces en el primer partido de la temporada, ninguno de los capturas era de ninguno de los linieros defensivos más notables de los Rams.

El ganador del Novato del Año Defensivo, Edner Jared Verse, el ala defensiva Braden Fiske y el tackle defensivo Kobie Turner no registraron un saco. El trío pudo generar 9 tacleadas contra los tejanos.

Con la próxima semana 2, el Frente 4 de los Rams puede establecerse y demostrar ser la línea D dominante como lo fueron la temporada pasada.

La defensa de Los Angeles Rams registró 38 capturas la temporada pasada. Si continúan promediendo 3 por juego, podrían romper el total del año pasado.