El escriba ‘Concóndigido’ Peter Straughan en mujeres y el jurado del World Fest

Festival de enfoque

Ganador de Oscar y Bafta Peter Straughanquien escribió el guión para «Cónclave« servirá en el jurado para el 2025 Mujeres y el World International Film FestivalCorrer del 6 al 12 de noviembre en Londres.

El festival regresa con el tema Estrategias de paz: las mujeres como agentes de seguridad, basándose en el impulso del año pasado cuando el ganador del Gran Premio «Porcelana War» obtuvo una nominación al Premio de la Academia.

El jurado incluye a los actores británicos Daniel Ings («los caballeros», «la corona») y Tamara Lawrance («The Silent Twins», «Time»), el actor-actor-actor-actor-actor-actor de Academia Director de Academia Danés Abbey, «» 12 monos «), directora ucraniana Ksenia Bugrimova (» La lista de deseos «) y la curadora documental Elizabeth McIntyre.

«IFFWW se trata de profundidad y potencia, labios rojos en el medio del bombardeo, la resiliencia cuando el mundo se está desmoronando», dice el cofundador Bugrimova.

El festival exhibirá estrenos británicos, clases magistrales, paneles, exposiciones de arte y el Premio Woman of World Impact.

Ideas de la industria

El Asociación de música independiente ha anunciado el programa completo para Objetivo conectado 2025, que tiene lugar el 9 de septiembre en Rich Mix de East London.

La conferencia insignia contará con un chat junto a la dirección de la apertura entre AIM CEO Gee Davy y el comentarista de IA Ed Newton-Rex, fundador de Ethical AI sin fines de lucro bastante entrenada. Newton-Rex, un ganador del Premio del Innovador de Lion Cannes para la startup de composición de IA Jukedeck (adquirida por Bytedance), lideró anteriormente el Laboratorio de Música AI de Bytedance y el equipo de audio de AI de estabilidad.

Los oradores de la industria incluyen VP/GM International Adrian Sarosi, el joven director de operaciones Chloë Roberts, el ex CEO de Merlin Charles Caldas y el cofundador de Audiosalad Iain Catling discutiendo las estrategias de interrupción del mercado.

El evento se dirige a los fundadores, líderes, estrategas y empresarios en todo el sector musical independiente, con paneles expertos en derechos vecinos, operaciones de etiquetas y escala de negocios de música junto con minietas populares de «opinión fuerte».