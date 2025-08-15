¡El escándalo de la cuota del hajj se está poniendo más caliente! El jefe de Maktour amenazó con ser llamado por el KPK

Yakarta, Viva – Oficina de Bos de la Agencia de Viajes de Viajes Hajj Maktour (MT), Fuad Hasan Masyhur no es imposible ser llamado Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK).

Además, existe la sospecha de que la evidencia importante se elimina deliberadamente cuando la institución interreligiosa buscar relacionado con la presunta corrupción Haji soñando Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Período 2024.

«Por supuesto, se llevará a cabo una citación, se llevará a cabo un examen», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, viernes 15 de agosto de 2025.

Además, en ese caso ya había fiestas que se evitaban en el extranjero. Por lo tanto, no es imposible que se realice el examen de la persona en cuestión.

«Especialmente en este caso, el KPK también ha impedido al extranjero a las partes relevantes que necesitan permanecer en Indonesia. Para que las partes puedan seguir este proceso de investigación bien, sin problemas para que el proceso de investigación pueda funcionar de manera efectiva», dijo.

Anteriormente informó, el supuesto caso de corrupción del Ministerio de Religión (Kemenag) del período 2024 del 2024 es cada vez más caliente. El Equipo de Investigación de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) registró la oficina de la Oficina de Viajes Hajj de Maktour Travel (MT).

De la búsqueda, los investigadores olieron el extraño aroma. Hay acusaciones de evidencia importante eliminadas deliberadamente. Esto fue revelado por el portavoz de KPK, Budi Praseteto.

«En la búsqueda realizada en la oficina de la Oficina de Viajes de Mt Hajj, ubicada en el área de Yakarta, los investigadores encontraron las instrucciones iniciales para eliminar la evidencia», dijo a los periodistas el viernes de 1525.

Los hallazgos inmediatamente hicieron que el KPK se moviera rápidamente. Budi enfatizó que su partido no dudaría en atrapar a las partes involucradas con el artículo sobre la investigación u obstrucción de la justicia.