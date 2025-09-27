El escándalo de jugador naturalizado de Malasia, el choque de Colombia hizo ansioso Laliga Club

VIVA – escándalo Jugador de naturalización de Malasia Se está extendiendo. Oración FIFA Los siete jugadores de tigre malaya ahora están sacudiendo grandes clubes fuera de Asia. En España, los fanáticos Alaves deportivos Tortero debido a su defensor principal, Facundo Garcés, fue arrastrado por este caso.

La FIFA fue oficialmente la prohibición de jugar durante 12 meses a Garcés. La oración hizo que su posición en Alaves amenazara, a pesar de que siempre se convirtió en titular en los primeros seis partidos de la temporada 2025/2026 de Laliga.

Esta situación desencadena la ansiedad de los fanáticos. Exigieron que la gerencia del club aclare inmediatamente relacionada con el estado del defensor.

«Danos noticias o llame a un abogado para manejar el caso FacUdo», escribió un internautor en la cuenta oficial de X Deportivo Alaves.

Otros internautas también esperan que el club emita inmediatamente una declaración oficial. «Esperando una declaración [tentang] Garcés «, dijo el ciudadano español.

No solo Laliga, este escándalo también hace ruido en Colombia. El America De Cali Club anunció que su atacante, Rodrigo Holgado, estaba sujeto a sanciones similares.

«América de Cali informó a los fanáticos, los medios de comunicación y al público que hoy hemos recibido una notificación sobre las sanciones de la FIFA a Rodrigo Holgado en forma de prohibición de participar en todo tipo de actividades de fútbol durante 12 meses», dijo el comunicado oficial del club.

Holgado junto con otros seis jugadores: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Heli Hevel -Serrano – exigieron

Mientras tanto, FAM recibió una multa de 350 mil CHF o alrededor de Rp7.3 mil millones porque se demostró que usaba documentos falsos en el proceso de naturalización.

Este caso comenzó después de que los siete jugadores actuaron cuando Malasia venció a Vietnam 4-0 en los clasificatorios de la Copa Asiática de 2027 en junio pasado. FIFA luego recibió un informe relacionado con la validez de los documentos de los cinco jugadores, incluidos Garcés y Holgado.

Después de realizar una investigación, el Comité Disciplinario de la FIFA impuso sanciones severas que ahora no solo hicieron que Malasia mareara, sino que también sorprendiera a España y Colombia.