El escándalo de Huw Edwards recibe tratamiento de drama televisivo de Paramount’s 5

El escándalo sísmico que involucra al ex Huw Edwards — una de las figuras más destacadas de la televisión del Reino Unido y una bbc El presentador de noticias que en 2024 se declaró culpable de hacer imágenes indecentes de niños y fue incluido en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido, se está convirtiendo en un drama televisivo.

“Power: The Downfall of Huw Edwards” (título provisional) ha sido encargado por 5, la cadena británica propiedad de Supremo y será producido por Wonderhood Studios.

Tras un año de preparación, el drama factual de dos partes examinará cómo «un joven vulnerable de 17 años fue preparado por una de las figuras más poderosas de la televisión», según los productores, con Martin Clunes («Doc Martin», «Out There») interpretando a Edwards. La serie explorará la “doble vida del presentador de noticias a medida que se sale de control, lo que lo llevará a hacer el mayor anuncio de su carrera: su salida total de la vida pública luego de su condena por graves delitos sexuales contra niños”.

Fue en julio de 2023 cuando los secretos de Edward comenzaron a desvelarse rápidamente después de que un periódico nacional informara que “una importante estrella de la BBC” había pagado a un “adolescente por fotografías sexuales”. Según resultó, esa estrella era Edwards, uno de los rostros más conocidos de la televisión británica y el hombre que hizo la histórica declaración de que la reina Isabel II había muerto. En línea, solicitaba fotografías sexuales explícitas a hombres jóvenes y entabló amistad con un hombre que le enviaba mensajes que contenían imágenes de abuso infantil. Tras una investigación policial, se declaró culpable de realizar imágenes indecentes de niños en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

“Power: The Downfall of Huw Edwards” se basa en investigaciones factuales de los últimos 12 meses, incluidas entrevistas de primera mano y la cooperación de quienes están en el centro del escándalo y acceso exclusivo a la galardonada investigación del periódico The Sun sobre Edwards.

«Esta es una historia importante e impactante: de cómo un hombre en una posición de poder y confianza traicionó ese estatus», dijo Ben Frow, director de contenido de 5. «Al obtener acceso exclusivo a las personas clave involucradas y a aquellos que investigaron la historia, exploramos el costo humano detrás de los titulares. Como una estrecha colaboración entre los equipos de hechos y guiones de 5, esta es una novedad para el canal».

David Abraham, fundador y director ejecutivo del grupo, en Wonderhood Studios, agregó: «Este proyecto marca el primer paso de Wonderhood hacia el drama y se basa en nuestro historial en la producción de documentales premium sobre temas desafiantes que importan».

“Power: The Downfall of Huw Edwards” es una producción de Wonderhood Studios encargada por Guy Davies (editor consultor para el encargo, 5) y Paul Testar (editor encargado, guión, 5) y coproducida con los financiadores del programa Krempelwood. La serie está dirigida por el ganador del BAFTA y EMMY Michael Samuels (“The Windermere Children”, “Any Human Heart”) y escrita por Mark Burt (“The Trial”). La productora es Angie Daniell (“A Cruel Love: The Ruth Ellis Story”, “Vigil”), la directora de casting es Jenny Duffy, la productora real es Louise Kentleton y la directora de producción es Lianne Hickey. Los productores ejecutivos son la ganadora del BAFTA Samantha Anstiss y Tom Garton.