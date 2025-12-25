‘Él es la CABRA de su época:’ El ex MVP de la NBA elogia a Steph Curry

guerreros del estado dorado guardia Stephen Curry cuenta con uno de los currículums más absurdamente impresionantes en la historia del baloncesto profesional. La estrella de segunda generación ha sido elegida MVP por unanimidad y fue pionera en cuatro NBA corrió por el título, rompió récords de tres puntos y llevó al equipo nacional de baloncesto masculino a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con un estallido histórico en el último cuarto.

Con 25.988 puntos en su haber, Curry está a sólo 12 puntos de convertirse en el jugador número 22 de la historia en superar el umbral de los 26.000 puntos. En Nochebuena, Curry recibió grandes elogios de celtas de boston el gran Kevin Garnett, el miembro más reciente del club de los 26.000 puntos, que elogió al escolta como el mejor jugador de la NBA de su generación.

«He dicho esto innumerables veces. Creo que estamos en el Curry era», dijo el Jugador Más Valioso de la NBA de 2003 sobre Curry. «Él es la CABRA de esta era. Cuando hablamos de balón largo y balón tres, hay que hablar del mesías de ese balón largo, y así es como lo veo”.

Garnett afirmó más tarde que la próxima generación de estrellas de la NBA estará dirigida por Cade Cunningham, Amen Thompson, Derik Queen y otros talentos en ciernes, reafirmando que cree que Curry es el más grande de la generación de leyendas envejecidas.

Eso coloca a Curry por encima de jugadores como LeBron James, Kevin Durant, James Harden y Kawhi Leonard, al menos a los ojos del 15 veces All-Star Garnett.

Steph Curry tiene argumentos convincentes para NBA GOAT

Desde que ingresó a la NBA en 2009, Curry ha registrado la cuarta mayor cantidad de puntos totales. Sólo James, Durant y Harden tienen más.

Curry no sólo se estableció como un anotador de élite, sino que también obtuvo honores indiscutibles como el mejor francotirador en la historia de la liga.

El base de 17 años ha liderado la liga en triples anotados un récord ocho veces y es el jugador más rápido en alcanzar triples de 1k, 2k, 3k y 4k en su carrera.

Curry se convirtió en el líder de triples de todos los tiempos de la NBA en diciembre de 2021, superando a Ray Allen, y luego se convirtió en el primer jugador en alcanzar 4.000 triples en su carrera en marzo de 2025, consolidando su estatus como el mayor tirador en la historia de la liga.

En conversaciones sobre su podcast (inicialmente copresentado con JJ Redick, y luego con la participación de Steve Nash), Lakers de Los Ángeles La estrella LeBron James analizó el movimiento sin balón de Curry y la atracción gravitacional sobre las defensas:

el mejor tirador de todos los tiempos y una de las mayores amenazas en la historia de la NBA”. «Y me encontrará porque la energía, la energía que voy a sacar por nuestro equipo y por el miedo del oponente, los convierte en los más grandes». James dijo . “Le hacey una de las mayores amenazas en la historia de la NBA”.

Curry, futuro miembro del Salón de la Fama en la primera votación, podría competir como el mejor escolta, no sólo tirador, en la historia de la liga.

Tiene más puntos que los renombrados anotadores Vince Carter, Dwyane Wade y Larry Bird, y también se ubica entre los 30 mejores en la clasificación de asistencias de todos los tiempos de la NBA.

El dos veces Jugador Más Valioso de esta temporada superó a Michael Jordan en dos récords clave de anotación al final de su carrera: más juegos de 35 puntos después de los 30 años (Curry: 94, Jordan: 93) y más juegos de 40 puntos después de los 30 años (Curry: 45, Jordan: 44).

Su precisión de tres puntos se ha vuelto esencial para su mito legendario y ayudó a revolucionar las ofensivas modernas hasta convertirlas en los felices sistemas de tres puntos y de alta puntuación que son ahora.

Curry está promediando 28,7 puntos con un 47 por ciento de tiros esta temporada y debería seguir ascendiendo en la lista de anotadores de todos los tiempos, con una posibilidad realista de llegar al Top 20 esta temporada.

Cuanto más tiempo el 11 veces All-Star continúa desempeñándose a un nivel de élite en lo más profundo de su carrera, más validada se vuelve la afirmación de Garnett de ser «el mejor de su era».