El error fatal de Fandy Christian reveló hasta que Dahlia Polonia estaba decidida a huir sin traer hijos

Bali, vivo – El caos del hogar Dahlia Polonia Y Cristiano fandy se calienta. El hecho sorprendente se reveló recientemente: Dahlia resultó salir de la casa antes de finalmente registrarse para divorciarse contra su esposo.

Leer también: Dahlia Polonia se escapó de casa, los tres niños fueron abandonados



El abogado de Dahlia, Wayan Vajra Fhany Jaya, reveló que la decisión de la actriz de irse no fue sin razón. Hay serios problemas en sus hogares que ya no pueden ser tolerados. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Sí, Mbak Dahlia, que inicialmente se fue de casa. Debido a que hubo ciertos eventos que la Sra. Dahlia no pudo tolerarlo, eso es todo», dije que I Wayan en una entrevista virtual, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Sin riqueza de demanda, esto es lo que Dahlia Polonia quiere de su divorcio con Fandy Christian



La partida de Dahlia de casa se hizo solo, sin traer a sus tres hijos. Los niños se quedan con Fandy Christian.

«En ese momento no fue traído. En este momento (niño) con Mas Fandy», dijo Wayan.

Leer también: Fue revelado, Dahlia Polonia y Fandy Christian habían separado durante mucho tiempo la cama antes del traje de divorcio.



Según el abogado, la pesada decisión se tomó únicamente para protegerse. Se decía que la situación en ese momento era imposible para Dahlia sobrevivir, y mucho menos traer a los niños.

«Entonces, en ciertas circunstancias, la situación según Mbak Dahlia fue forzada, Mbak Dahlia tuvo que salir de la casa», agregó.

Además, Wayan explicó que la condición de su cliente era muy difícil.

«Porque la condición de la madre de Dahlia en ese momento estaba en un estado de no poder invitar a los niños. Entonces, la primera opción en ese momento la madre de Dahlia era salir primero de casa», explicó.

Aunque físicamente separada, se dice que la comunicación entre Dahlia y sus hijos continúa funcionando sin problemas.

«La Sra. Dahlia también lo mostró, había un final para chat, teléfono, videollamada, que fue una comunicación normal», dijo Wayan.

Ahora, Dahlia está tratando de reorganizar su vida después de dejar oficialmente la casa con Fandy. Incluso se dice que está buscando un nuevo lugar para vivir para poder acomodar a sus hijos más tarde.

«La condición actual es que la Sra. Dahlia todavía está buscando, cumpliendo las instalaciones de sus hijos primero para que haya buenas instalaciones. Luego, los niños serán invitados así», explicó el abogado.

El juicio de divorcio de la pareja aún está en curso en el Tribunal Religioso de Badung, Bali. Hasta ahora, Dahlia permanece en su postura para separarse.

Según Wayan, la decisión no se tomó durante la noche. Hay una acumulación de decepción que continúa acumulándose debido a los repetidos errores de Fandy.

«Hay eventos, no uno, algunos eventos repetidos que se repiten. Que según la Sra. Dahlia ya no se pueden solucionar», dijo.

Aunque se decía que Fandy había tratado de mejorar la situación, las buenas intenciones ya no podían derretir el corazón de Dahlia.

«Mas Fandy dijo que quería cambiar, quería que todo hiciera todos los esfuerzos para que la Sra. Dahlia no pudiera continuar este proceso de divorcio. Es solo que de la madre de Dahlia, no podía aceptar promesas u ofertas de Fandy», dijo Wayan.

Cuando se le preguntó sobre el tema de la infidelidad, Wayan era reacio a dar una respuesta definitiva.

«Sí, amigos, puedes concluirme.