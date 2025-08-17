El equipo ‘Soberano de Indonesia’ está listo para volar rojo y blanco, esta es la figura de un portador de bandera en el Palacio de Merdeka

Yakarta, Viva – El gobierno estableció oficialmente una fuerza de aumento Bandera Pusaka (Paskibraka) que tendrá su deber en la ceremonia de conmemoración de la Proclamación del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, el domingo 17 de agosto de 2025.

Este año, los elevadores rojos y blancos se llaman ‘Sovereign Indonesia’, como un símbolo del espíritu de la unidad de la generación Tiempo De varias regiones del país.

Bianca Alesia Christabella Lantang, una estudiante de la escuela secundaria Lentera Harapan Tomohon de North Sulawesi, fue elegida como portador de bandera. Él irá acompañado por Nindya Eltsani Fawwaz, un estudiante de Sman 2 Sungai Penuh, Jambi, quien fue nombrado respaldo de un portador de bandejas.

Se cree que el Arka Bintang Is’adkauthar de Java Oriental es el comandante del Grupo 8. La tarea de la bandera se entregó a Farrel Arganha Irawan de Dki Yakarta, mientras que El Rayyi Mujahid Faqih de East Kalimantan se le preguntó como una bandera.

De West Sumatra, Habib Burhan recibió el mandato como comandante del Grupo 17. Mientras tanto, el Comandante de la Compañía Paskibraka fue llevado a cabo por el AKP Raden Bimo Dwi Sambang, jefe de policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía de las Islas Riau.

Para el puesto del comandante ceremonial, el gobierno confió la tarea al coronel Inf Amril Peahupelasury, comandante adjunto del Grupo 1 Kopassus.

El nombramiento de los miembros de Paskibraka no es solo una ceremonia, sino una manifestación tangible de la dedicación de la generación más joven para la nación. Se convirtieron en una representación de la diversidad de Indonesia, desde Sabang hasta Merauke, que estaba unido bajo el rojo y el blanco.