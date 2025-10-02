El equipo pesado comenzó a desplegarse para evacuar a las víctimas del edificio Al Khoziny Ponpes colapsado

Sidoarjo, Viva – Ministro de Coordinación de Desarrollo y Cultura Humana (Menko PMK) Pratikno dijo la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) decide usar pesado para evacuar a las víctimas del material edificio Musala en Al Khoziny Sidoarjo Boarding Islamic Boarding (Ponpes) colapsado.

Leer también: La historia de la víctima Felicitaciones a Sidoarjo Ponpes: Últimos 2 días en las ruinas y mantenga la oración



Según Pratikno, esta decisión se tomó después de una discusión con la familia, y la familia aprobó el uso de equipos pesados ​​para evacuar el material del edificio colapsado en el que se sospechaba que todavía había docenas de personas que no habían sido evacuadas.

«La familia también acepta usar equipos pesados», dijo el ministro coordinador Pratikno en Sidoarjo, East Java, jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Todavía faltan docenas de estudiantes, el ministro coordinador de PMK dijo que no había señales de vida bajo las ruinas de Sidoarjo Ponpes



Pratikno explicó en el diálogo que el equipo conjunto había confirmado a las familias que ya no encontraban signos de vida de la víctima bajo las ruinas de la islámica internado (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo.

Dijo que las familias habían acordado el proceso firmando documentos relacionados con los detalles del proceso.

Leer también: BNPB: 59 personas todavía están atrapadas en las ruinas del edificio de Ponpes de Al Khoziny Sidoarjo



El jefe del teniente general de BNPB, Suharyanto, explicó que su partido había preparado 219 oficiales capacitados, 300 bolsas de cuerpo, 30 camiones de basura, 30 ambulancias y cinco grúas para lanzar el proceso.

Suharyanto también explicó que si había familias de víctimas que tenían dificultades relacionadas con el proceso fúnebre o con cuerpos de transporte fuera del área de Sidoarjo, el gobierno estaba listo para ayudar a todo el proceso.

Mientras tanto, el jefe de la Sub Dirección de Información y Control de Operaciones (RPDO) de la Agencia Nacional de Búsqueda y Ayuda (BASARNAS) EMI Freezer declaró que el proceso de evacuación de las víctimas que habían ingresado a la etapa de recuperación (recuperación) utilizando el equipo pesado solo se llevaría a cabo hasta la tarde.

«Con iluminación y visibilidad limitadas, así como los elementos de seguridad de los oficiales en el campo son las cosas principales, por lo que decidimos no llevar a cabo el proceso por la noche», dijo Freezer.

Además, el congelador explicó que antes de que todas las partes decidieran aprobar el uso de equipos pesados, los Basarnas habían realizado tres evaluaciones en el campo para garantizar que hubiera signos de vida desde el miércoles (1/10) por la noche hasta el jueves (2/10) por la mañana.

Desde el proceso de evaluación utilizando las últimas herramientas, Basarnas concluyó que no había más signos de vida de la víctima. «La evaluación se llevó a cabo a las 23:00 WIB el miércoles por la noche, luego a las 02.00 WIB y finalmente a las 07.00 WIB el jueves, los resultados fueron nulos (un signo de vida)», dijo Freezer.

También explicó que más tarde todo el proceso de eliminación de escombros utilizando la grúa se llevaría a cabo en etapas. Según él, cada vez que el proceso de la cita sea seguido por una revisión para garantizar que todo el proceso sea seguro. (hormiga)