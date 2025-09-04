El equipo nacional U-23 indonesio no es tan feroz como la era Shin Tae-yong

VIVA -Laos U-23 El entrenador, Ha Hyeok Jun, hizo una declaración picante después de que su equipo logró celebrar un empate Equipo nacional Indonesia U-23 en el partido inaugural de los clasificatorios del grupo J Asian Cup U-23 2026 en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, miércoles 3 de septiembre de 2025

Aunque Garuda Muda parecía dominante durante todo el juego, varias oportunidades de oro no se convirtieron en goles. El portero de Laos, Lokphatom, un grueso muro que es difícil de penetrar en los ataques de Toni Firmansyah, Jens Raven, Rafael Struick, a Hokky Caraka.

Según Ha Hyeok Jun, el brebaje del escuadrón del U-23 indonesio Gerald Vanenburg Ahora mismo ya no es como una era feroz Shin Tae Yong.

«También sentí que el equipo indonesio cuando entrenó Shin Tae Yong era un equipo más fuerte. Pero ahora parece que están en una transición, por lo que no es tan fuerte como antes», dijo Ha Hyeok Jun después del partido.

Hyeok Jun en comparación con la reunión anterior, precisamente en la Copa AFF 2024. En ese momento, según él, Indonesia parecía mucho más organizada.

«Durante la Copa Mitsubishi (2024), cuando el entrenador Shin Tae Yong, su equipo parecía tener más espíritu de lucha y tácticas más claros», dijo.

El entrenador surcoreano de 55 años y surgió que la agresividad del joven Garuda en la era Shin Tae Yong era más prominente.

«Sus ataques también son bastante agresivos y usan una buena estrategia. Pero en mi opinión, no es tan fuerte como en la era de Shin Tae Yong, especialmente en términos de poder de ataque», dijo.

«Incluso pensé: ‘¿Es posible que Indonesia nos pueda vencer con un puntaje de 2-3?’ Pero en realidad, en comparación con ese tiempo, parecía que eran un poco más débiles.

Bajo la guardería de Shin Tae Yong, Equipo nacional indonesio El U-23 había registrado la historia al calificar para las finales de la Copa Asiática U-23 por primera vez, incluso penetrando en las semifinales de la edición 2024 y llegando a los playoff olímpicos de París 2024.