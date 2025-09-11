El equipo nacional U-23 indonesio falló, Vietnam y Tailandia en realidad condujeron suavemente a la Copa Asiática U-23 2026 2026

Yakarta, Viva – Harapan Equipo Nacional Indonesio U 23 aparecer en Copa asiática u 23 2026 Pupus ya. Garuda Muda ciertamente no pudo avanzar a las finales después de terminar solo como subcampeón el Grupo J en calificaciones.

El equipo de Gerald Vanenburg recolectó 4 puntos de 3 partidos, con un récord una vez ganando, un empate y una vez perdida. El resultado no fue suficiente para traer a Indonesia a entrar en Arabia Saudita, lo que albergará al prestigioso grupo de edad.

Equipo nacional indonesio U-23 vs. Corea del Sur U-23 Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Vietnam y Tailandia condujeron suavemente

Diferente destino con Indonesia, otros dos representantes del sudeste asiático, Equipo nacional vietnamita Y Equipo nacional de TailandiaEn su lugar, condujo suavemente a la final. Vietnam se desempeñó perfecto con 9 puntos de tres partidos en el Grupo C, después de derrotar a Yemen, Bangladesh y Singapur.

Tailandia ganó el Grupo F con 7 puntos de tres partidos. Ambos equipos aseguran que las entradas automáticamente a las finales como ganadores del grupo.

Además de Vietnam y Tailandia, otro representante de AFF también logró asegurar boletos. Australia salió como ganadores del Grupo D con una colección de 7 puntos de 3 partidos.

Con este resultado, Vietnam, Tailandia y Australia serán el representante de la región del sudeste asiático en la Copa Asiática U-23 2026.

Mientras tanto, el equipo nacional del U-23 indonesio debe renunciar a la oportunidad de actuar en la final de 16 equipos que tuvieron lugar del 7 al 25 de enero de 2026.