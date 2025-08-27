El equipo nacional U-23 de Corea del Sur se convirtió en un oponente duro del equipo nacional indonesio en los clasificatorios de la Copa Asiática

VIVA – Equipo nacional Corea del Sur U-23 será un oponente duro para Indonesia U-23 en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026. Ginseng Country viene con el mejor equipo para competir en el Grupo J con el anfitrión Indonesia, Laos y Macao. Todo el partido grupal se celebró en el estadio de Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental.

Leer también: Oficial, Thom Haye se une a Persib Bandung



A este evento de calificación asistieron 44 países divididos en 11 grupos. Los campeones grupales avanzan automáticamente a las finales, acompañados por los cuatro mejores subcampeones. Mientras que una ranura seguramente pertenecerá al anfitrión de Arabia Saudita.

Corea del Sur claramente no quería repetir la decepción hace dos años. En la Copa Asiática U-23 2024, fueron eliminados por Indonesia a través de un tiroteo de penalti. Ahora, bajo el entrenador Lee Min-Sung, Corea viene con plena determinación al tiempo que trae 23 jugadores jóvenes potenciales. De ese número, 12 jugadores nacidos en 2003 y 11 nacieron en 2004.

Leer también: Oficialmente, Taipei chino reemplazó a Kuwait en lugar del equipo nacional indonesio en la jornada de la FIFA



Uno de los nombres que le llamaron la atención es Kim Ji-soo. Este defensor central de 20 años es el único jugador que tiene una carrera en el extranjero, precisamente en el club alemán Bundesliga 2, FC Kaiserslautern. Aunque esta es la primera vez que se llama el equipo U-23, Kim inmediatamente se convirtió en la primera opción en su club durante tres semanas al comienzo de la temporada de la liga.

Además de Kim, algunos otros nombres de pilares llamados son Kang Sang-Yoon (Jeonbuk Hyundai), Lee Seung-Won (Gimcheon Sangmu) y Hwang Do-Yoon (FC Seúl). Los tres aparecen regulares en la K League 1 y serán un pilar importante de Corea en Surabaya.

Leer también: ¿Persib anunció oficialmente que Thom Haye hoy?



Corea del Sur abrirá el viaje del Grupo J contra Macao el 3 de septiembre de 2025, seguido de Laos (6/9), y el duelo para determinar el mostrador de Indonesia (9/9).

En preparación, Corea se sometió a un juicio por última vez en junio de 2025. Los resultados fueron insatisfactorios: dibujar 0-0 y perdió 0-2 a Australia U-23. Sin embargo, el resultado no redujo la gran amenaza de Corea en este evento.