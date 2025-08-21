Norwegia, en vivo – La Federación Noruega de Fútbol (NFF) dijo que contribuiría con todos los beneficios del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 entre Equipo nacional noruego oponerse a Equipo nacional israelí el 11 de octubre para asistencia humanitaria en Gaza.

El presidente de la Federación de Fútbol Noruega, Liseness Liseness, dijo que su partido no podía permanecer neutral para ver la crisis humanitaria en Gaza que había estado sucediendo durante mucho tiempo.

Klaveness afirmó que las ganancias de las ventas del partido contra israelí se distribuirán a organizaciones humanitarias que brindan ayuda activamente de emergencia en Gaza.

«Queremos contribuir con los resultados de las ganancias a las organizaciones humanitarias que salvan vidas todos los días y brindan asistencia de emergencia en el campo», dijo KlaVeness, según ESPN.

La venta de entradas para el partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Ullevaal, Oslo, comenzará la próxima semana.

Según el informe, se estima que la capacidad del estadio que generalmente alcanza 26,000 espectadores se reduce en alrededor de 3.000 boletos debido a la seguridad adicional. NFF dijo que había coordinado con la UEFA y la policía local para garantizar la seguridad del partido.

El movimiento de Noruega provocó una reacción de la Federación de Fútbol Israelí. En la declaración que fue publicada por primera vez por el Telegraph Daily, Israel instó a Noruega a condenar también el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, y solicitó que los fondos de donación no se distribuyan a las organizaciones que se consideraron afiliadas al terrorismo u otros problemas controvertidos.

Desde octubre de 2023, Israel no ha podido celebrar juegos en casa por razones de seguridad. El partido «Home» contra Noruega en marzo pasado se celebró en Hungría, donde Noruega ganó 4-2. Noruega actualmente lidera la clasificación del grupo de calificación que también está habitada por Israel e Italia.

Por otro lado, la Federación de Entrenador de Fútbol italiano (AIAC) pidió que Israel fuera eliminado temporalmente de la competencia internacional. En una carta abierta dirigida a la Federación de Fútbol de Italia y para ser enviado a la UEFA y la FIFA, AIAC declaró que el fútbol debe tomar una posición en la caída de las víctimas entre entrenadores, jugadores y funcionarios debido al conflicto en Gaza.

«Porque el dolor del pasado no debería oscurecer la conciencia y la humanidad de nadie», dijo el final de la carta.

Italia está programada para enfrentarse a Israel el 8 de septiembre en DeBren, Hungría, y celebrar un partido en casa el 14 de octubre en Udine. El vicepresidente Aiac Giancarlo Camolese dijo que el mundo del fútbol no podía solo guardar silencio y jugar como si nada le pasara al genocidio que ocurrió en Palestina. (Hormiga)