El equipo nacional italiano está amenazado con el fracaso en la Copa Mundial, los partidarios del equipo nacional indonesio instaron a Prabowo

VIVA – Equipo nacional Italia nuevamente enfrenta una gran amenaza para no aparecer en Copa Mundial. Después de dos rachas ausentes en la edición de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar, ahora Gli Azzurri corre el riesgo de repetir la misma pesadilla antes de la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México.

La situación italiana en los calificadores de la zona europea ahora es bastante crítica. Para calificar directamente a las finales, Gli Azzurri debe eliminar los juegos restantes. Sin embargo, su destino no está del todo en sus propias manos. El rival más cercano, el equipo nacional noruego, es la clave.

Noticias relacionadas Equipo nacional italiano Fue el lector de Viva más destacado durante el viernes 12 de septiembre de 2025. Además, también hubo otras cuatro noticias que no estaban menos en el centro de atención. ¿Cualquier cosa? El siguiente resumen en Round Up:

5. Seguidores Equipo nacional indonesio Pedir Prabowo Firó Erick Thohir y devolvió Shin Tae-yong

Una ola de protesta pública contra Pssi Regresando después del equipo nacional U-23 indonesio no pudo entrar en la ronda final de la Copa Asiática U-23 2026.

La decepción de los ciudadanos no solo se centró en los resultados en el campo, sino también en la decisión de la Federación que disparó a Shin Tae-Yong (Sty) como entrenador en medio del aumento en los logros del equipo nacional indonesio.

Algunas cuentas en X (anteriormente Twitter) estaban ocupadas exigiendo a PSSI que devuelva el Sty al asiento del entrenador del equipo nacional de Indonesia.

4. Geger! Flirty Women Editar fotos íntimas de jugadores del equipo nacional indonesio, Justin Hubner a Rizky Ridho hasta hacer esto

En las redes sociales, la conversación está relacionada con la cantidad de fotos de la fresación de fotos sobre los jugadores. Equipo nacional indonesio inusual. Entre ellas posan con mujeres que no son sus parejas, incluso impresionadas íntimas.

Investigue una calibración, la foto es una edición de fans femeninas. Esta tendencia también hace que varios amantes del equipo nacional de Indonesia se inflamaran. Porque, esto se considera acoso y perturba el enfoque de los jugadores que enfrentarán una importante agenda el próximo mes.

El equipo nacional de Indonesia jugará el partido decisivo con la Copa Mundial 2026 en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial contra Arabia Saudita e Irak.

Irónicamente, en una foto dispersa en el universo virtual, las mujeres que editan sus fotos con varios jugadores del equipo nacional indonesio en realidad no aceptaron cuando se les aconsejó, e incluso atacaron.

3. Gemilang debut Thom Haye y Eliano, Persib Hajar Persebaya

Persib Bandung Ganar una importante victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026 en el estadio API Gelora Bandung Lautan (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El objetivo único de Uilliam Barros fue la diferencia, pero el enfoque principal fue el debut de Thom Haye, quien inmediatamente dio un nuevo color en el centro del campo de Maung Bandung.

Desde el comienzo de la pelea, Persib apareció presionando. Se crearon varias oportunidades a través del encabezado de Federico Barba, Frans Putros Kick, hasta la dura patada de Barros que solo golpeó el bar. Sin embargo, la primera mitad todavía terminó sin un gol.

2. FIFA destacó la nueva identidad del equipo nacional indonesio bajo Patrick Kluivert, dominio sin efectividad

FIFA destacó el desarrollo del estilo de juego Equipo nacional indonesio En la era de Patrick Kluivert. El entrenador holandés está construyendo la nueva identidad de Garuda con una filosofía del juego basado en la pelota, además de preparar una estrategia para enfrentar la calificación de la Copa Mundial 2026.

Desde que manejó oficialmente a Indonesia, Kluivert ha jugado cuatro partidos en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El experimento inicial con un cambio drástico terminó amargamente cuando Indonesia perdió 1-5 ante Australia. La derrota fue una lección valiosa que la transición no se pudo hacer al instante.

Kluivert regresó para usar la base de Shin Tae Yong con una formación 3-4-3 cuando se enfrenta a China, Bahrein y Japón. Sin embargo, la nueva ronda comenzó en el juicio de septiembre contra Taiwán (ganando 6-0) y Líbano (empate 0-0). En esos dos partidos, Kluivert comenzó a inculcar su propia identidad, incluido el cambio a la formación 4-4-2.

Si Norwegia se deslizó, las oportunidades italianas para ganar la posición superior del grupo estarán abiertas. Pero si Noruega continúa logrando resultados positivos, entonces Italia debe estar satisfecho de terminar como subcampeón. Este escenario claramente no es una buena noticia, porque la posición de segundo lugar significa que Italia debe regresar para someterse a un partido de play-off.