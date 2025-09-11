El equipo nacional italiano está amenazado con el fracaso en la Copa Mundial 2026, el destino depende de Noruega

Italia. VIVA – Equipo nacional italiano Atrás enfrentando una gran amenaza para no aparecer en la Copa del Mundo. Después de dos rachas ausentes en la edición de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar, ahora Gli Azzurri corre el riesgo de repetir la misma pesadilla 2026 Copa del Mundo En los Estados Unidos, Canadá y México.

La situación italiana en los calificadores de la zona europea ahora es bastante crítica. Para calificar directamente a las finales, Gli Azzurri debe eliminar los juegos restantes. Sin embargo, su destino no está del todo en sus propias manos. Rivales más cercanos, Equipo nacional noruegoes la clave.

Si Norwegia se deslizó, las oportunidades italianas para ganar la posición superior del grupo estarán abiertas. Pero si Noruega continúa logrando resultados positivos, entonces Italia debe estar satisfecho de terminar como subcampeón. Este escenario claramente no es una buena noticia, porque la posición de segundo lugar significa que Italia debe regresar para someterse a un partido de play-off.

El trauma falló dos veces en los play-offs

El camino de play-off no es un camino agradable para Gli Azzurri. En las últimas dos ediciones, los pasos de Italia siempre se han detenido en esa ronda.

Calificación de la Copa Mundial 2018: Italia no pudo deshacerse de Suecia.

Calificación de la Copa Mundial 2022: Italia fue humillada por Macedonia del Norte con un puntaje de 0-1.

Los dos fracasos hicieron una herida profunda para el fútbol italiano, que por cierto es un país con cuatro títulos de la Copa Mundial. Su ausencia en dos ediciones consecutivas también es un récord oscuro para la Federación FIGC.

Gran presión para la nueva generación

Entrenador del equipo nacional italiano, Gennaro Gattuso Foto : Entre/Reuters/Alberto Lingria/AA.

Ahora, una gran presión está en la nueva generación de Azzurri. Nombres como Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Federico Chiesa, hasta que se espera que Moise Kean pueda traer a Italia de regreso al camino de logros. Sin embargo, la inconsistencia del juego sigue siendo un problema importante.

Aunque había ganado la Eurocopa 2020 bajo la dirección de Roberto Mancini, el desempeño de Italia en el evento de calificación estaba lejos de convencer. La transición de coaching también influyó en la estabilidad del equipo. El público comenzó a preguntarse si el cuidado de Gli Azzurri Gennaro Gattuso pudo suprimir a sus oponentes en el resto del partido.

La Copa del Mundo, el Ajang desinformado

Para Italia, ausente en la Copa del Mundo no es solo perder el boleto del torneo. Más que eso, esto se refiere a la reputación y a Marwah como uno de los gigantes del fútbol mundial.

La Copa Mundial es la etapa más grande en la que la historia, el logro y el orgullo de la nación están en juego. Italia ha elevado el trofeo cuatro veces (1934, 1938, 1982 y 2006). Si no califica por tercera vez consecutiva, entonces la gran reputación se erosionará cada vez más.

Esta condición desencadenó una variedad de reacciones de los fieles partidarios de Gli Azzurri. Algunos siguen siendo optimistas de que Italia puede salir de la presión, especialmente con un escuadrón habitado por muchos talentos jóvenes talentosos. Sin embargo, no algunos son pesimistas dados los malos registros en las calificaciones anteriores.

Los factores mentales son una cosa que se destaca. Se sabe que Italia a menudo aparece presionando en grandes juegos, pero descuidados cuando se enfrentan a oponentes en papel más débil. Esto se teme que se repita si no se repara de inmediato.

Última vía: no más razones

Con una posición cada vez más pellizcada, Italia no tiene otra opción, excepto aparecer en las calificaciones restantes. Cada juego ahora es como una final, donde los pequeños errores pueden terminar en fatal.

Gli Azzurri debe mantener la consistencia, aprovechar el apoyo público y mostrar el carácter del campeón que ha sido la identidad del fútbol italiano. Si falla nuevamente, el público podría juzgar a esta generación como una generación que no puede restaurar el orgullo de la nación.

Italia está de vuelta en una encrucijada. Entre llegar a un boleto a la Copa Mundial 2026 o repetir viejas heridas con un tercer fracaso sucesivo. Todo ahora depende del rendimiento en el campo y los resultados logrados por Noruega.

La pregunta es, ¿puede Gli Azzurri demostrar su valía como un gran equipo que merece estar en el escenario más grande del mundo? ¿O es que la historia oscura se repite nuevamente?

Lo que está claro, el público italiano solo puede esperar y rezar para que esta vez, el camino hacia la Copa del Mundo se abra más.

