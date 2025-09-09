El equipo nacional italiano destruyó a Israel a través de un drama de 9 goles, dijo Gennaro Gattuso

Debrecen, Viva – Entrenador Equipo nacional italiano Gennaro Gattuso dando un pulgar al espíritu mostrado por Gli Azzurri.

Italia eligió una victoria crucial después de vencer a Israel, 5-4 en el partido Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona europea que tuvo lugar en el estadio Nagydei, Debren, Hungría, martes por la mañana Wib, 9 de septiembre de 2025.

«Tengo que alabar a los jugadores, que tienen el deseo de enfrentar cada condición difícil. Aunque no se convierte en una noche brillante, mostramos el corazón y el deseo de reaccionar, esto es algo que debemos seguir haciendo», dijo Gattuso en el sitio web oficial de la FIGC el martes.

Italia, que quedó atrás, pudo mostrar una fuerte mentalidad y pudo revertir la posición a 4-2.

Aunque había recibido una feroz resistencia de Israel debido a que su superioridad se equipara en el minuto 89, Italia podría bloquear la victoria gracias a un gol de Sandro Tonali en un tiempo adicional de la segunda mitad.

«Lo merecemos, los últimos días son extraordinarios, pero si queremos lograr algo importante, tenemos que mejorar las condiciones», dijo Gattuso.

La leyenda del AC Milan admitió que todavía hay muchas cosas que Gianluigi Donnarumma y sus amigos deben abordar las frágiles condiciones de defensa porque registraron dos objetivos propios.

«Concedimos algunos objetivos estúpidos. Fuimos frágiles, admitimos un gol con demasiada facilidad. Esto no es crítica a los jugadores, este es mi problema que tengo que resolver con mi personal», dijo el ex entrenador de AC Milan.

Esta victoria se convirtió en la segunda victoria de Italia en la era de entrenamiento de Gennaro Gattusso.

Los tres puntos adicionales traen a Sandro Tonali y sus amigos ahora están en el Grupo I con una colección de seis puntos. (Hormiga)