El equipo nacional indonesio U-23 todavía tiene dificultades de defensa en capas translúcidas

Sidoarjo. VIVA – Equipo Nacional Indonesio U 23 Todavía tiene dificultad para romper el objetivo Equipo nacional de Laos U-23 en el grupo de calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026.

En el partido que se celebró en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el miércoles 3 de septiembre de 2025, el puntaje aún fue 0-0 en la primera ronda.

Indonesia juega agresivamente en esta pelea. Sin embargo, el equipo hecho por Gerald Vanenburg tuvo dificultades para penetrar en la defensa recubierta de Laos.

Indonesia había roto el gol de Laos en el sexto minuto. Pero el objetivo de Rayhan Hannan fue rechazado por el árbitro porque Jens Raven estaba en una posición de fuera de juego.

Robi Darwis lanzó varias veces su postura de muerte. Sin embargo, el acuerdo final sigue siendo un obstáculo.

Un puntaje de sorteo sin goles duró hasta que terminó la primera mitad.

Composición del jugador

Indonesia: Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Toni Firmansyah, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Jens Raven, Rafael Struick

Laos: Lok Lokphathip, Phoutthavong Sangvilau, Khammanh Thapaseut, Anantaza Siphongphan, Phetdavanh Somsanid, Phoulaung Vinnavong, Khonesavanh Keonuchanh, Souksavanh Hopchakkavan, Peeter Phetviengsy, OujvongSa