El equipo nacional indonesio U-23 todavía tiene dificultades de defensa en capas translúcidas

Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 20:20 WIB
Sidoarjo. VIVA – Equipo Nacional Indonesio U 23 Todavía tiene dificultad para romper el objetivo Equipo nacional de Laos U-23 en el grupo de calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026.
En el partido que se celebró en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el miércoles 3 de septiembre de 2025, el puntaje aún fue 0-0 en la primera ronda.
Indonesia juega agresivamente en esta pelea. Sin embargo, el equipo hecho por Gerald Vanenburg tuvo dificultades para penetrar en la defensa recubierta de Laos.
Leer también:
Shadow Shin Tae-yong Hantui Corea del Sur por delante del equipo nacional U-23 indonesio en Sidoarjo
Indonesia había roto el gol de Laos en el sexto minuto. Pero el objetivo de Rayhan Hannan fue rechazado por el árbitro porque Jens Raven estaba en una posición de fuera de juego.
Robi Darwis lanzó varias veces su postura de muerte. Sin embargo, el acuerdo final sigue siendo un obstáculo.
Leer también:
Comenzando contra Laos mañana, el equipo nacional U-23 indonesio quiere un barrido limpio de la victoria en la calificación de la Copa Asiática
Un puntaje de sorteo sin goles duró hasta que terminó la primera mitad.
Composición del jugador
Indonesia: Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Toni Firmansyah, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Jens Raven, Rafael Struick
Laos: Lok Lokphathip, Phoutthavong Sangvilau, Khammanh Thapaseut, Anantaza Siphongphan, Phetdavanh Somsanid, Phoulaung Vinnavong, Khonesavanh Keonuchanh, Souksavanh Hopchakkavan, Peeter Phetviengsy, OujvongSa
¡En curso! Transmisión en vivo en vivo y alineación del equipo nacional U-Indonesian U-23 vs Laos en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026
El equipo nacional U-23 indonesio comenzó su viaje en los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 enfrentando a Laos en el partido inaugural del Grupo J.
Viva.co.id
3 de septiembre de 2025